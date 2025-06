Robot Aspirapolvere 2-in-1 LEFANT a meno di metà prezzo: oggi risparmi 230€

Immagina un dispositivo che unisce potenza, intelligenza e precisione, tutto in un design compatto e accessibile. Il robot aspirapolvere LEFANT M320 è pensato per chi cerca il massimo dell’efficienza nella pulizia, senza compromessi. E con un prezzo speciale di soli 129,99 euro, disponibile su Amazon grazie ad un mega sconto del 64%, è il momento perfetto per fare il grande passo verso la pulizia automatizzata.

Potenza aspirante senza precedenti

Con una forza aspirante di ben 6000 Pa, il Robot LEFANT M320 non lascia scampo a polvere, peli di animali e detriti, garantendo superfici impeccabili in ogni angolo della casa. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per chi ha animali domestici o per le abitazioni ad alto traffico.

Il sistema di navigazione avanzato è progettato per rilevare ostacoli con una precisione millimetrica. Oggetti di almeno 1,5 cm di larghezza e 5 cm di altezza vengono individuati e aggirati con estrema delicatezza, grazie a un sistema che rallenta a 10 cm di distanza e mantiene una zona di sicurezza di 4 cm. Il risultato? Una pulizia fluida e senza intoppi, anche negli spazi più complessi.

Adattabilità alle superfici e autonomia al top

Un’innovazione straordinaria è il sistema di rilevamento tappeti a ultrasuoni. Durante la modalità lavaggio, il robot evita automaticamente le aree con moquette, mentre in modalità aspirazione aumenta la potenza per una pulizia profonda. Inoltre, è possibile utilizzare un tappeto come confine virtuale, delimitando le zone della casa che desideri pulire.

Il contenitore per la polvere, con una capacità di 800 ml, permette di raccogliere una grande quantità di sporco senza doverlo svuotare frequentemente. Grazie al filtro HEPA integrato, l’aria in casa sarà più pulita e priva di allergeni. E con una batteria da 4000 mAh, questo modello offre fino a 210 minuti di funzionamento continuo, ideale per le abitazioni più grandi.

Il controllo del robot è semplicissimo grazie all’app Lefant Smart e alla compatibilità con comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant. È importante ricordare che il dispositivo supporta esclusivamente reti Wi-Fi a 2,4 GHz, un dettaglio da considerare per un utilizzo ottimale.

Il design a nido d’ape del robot è pensato per catturare efficacemente peli e polvere, mentre il supporto magnetico per il mocio rende la pulizia ancora più pratica. Gli asciugamani monouso compatibili, disponibili sia in versione umida che asciutta, rappresentano un’opzione ecologica ed economica per mantenere la casa sempre splendente.

Non perdere l’occasione di portare a casa il Robot LEFANT M320, un alleato indispensabile per una pulizia senza stress! Oggi è disponibile su Amazon a soli 129 euro con un maxi sconto del 64%, approfittane il prima possibile!

