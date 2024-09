Robot Aspirapolvere 2-in-1 super potente in sottocosto: oggi risparmi 100€

Per assicurarti pavimenti di casa sempre brillanti ed impeccabili, prova il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti dreame L40 Ultra! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto conveniete dell’8%.

In questo modo potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitatissimo e potrebbere scadere da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti dreame L40 Ultra: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti dreame L40 Ultra è un concentrato di potenza perfetto per chi vuol far splendere i pavimenti di casa senza stancarsi.

Si differenzia dagli altri modelli per una potenza elevata di 11.000 Pa e, per di più, è possibile scegliere tra 5 livelli di aspirazione in base alle esigenze di pulizia del tuo ambiente domestico.

Nello specifico, dispone di una spazzola laterale che si solleva e si estende per rimuovere lo sporco negli angoli delle pareti e intorno alle gambe dei mobili, garantendo una pulizia efficace dappertutto, anche nei luoghi difficilmente raggiungibili. Inoltre il robot protegge tappeti e moquette rimuovendo i mop o sollevandoli automaticamente fino a 10,5 mm.

C’è da sottolineare, inoltre, che questo gioiellino permette di pulire in modo continuativo sfruttando funzionalità all’avanguardia come la luce strutturata 3D, la videocamera integrata e la luce a LED. Nell’app DreameHome puoi anche selezionare istantaneamente le modalità, impostare le zone per animali domestici e scegliere i livelli di lavaggio secondo le tue esigenze.

Per finire, l’autonomia è elevatissima e arriva fino a 194 minuti di aspirazione, oltre ad avere una ricarica più veloce del 30% rispetto al modello precedente.

