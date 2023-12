Robot aspirapolvere 4000 mAh, NATALE in arrivo: te lo REGALANO quasi, solo per oggi

Zero voglia di pulire casa dopo una difficile giornata in ufficio? Ecco, che corre in aiuto qualcosa di davvero furbo ed utile alla tua quotidinità, oggi ti puoi portare a casa il robot aspirapolvere di Lefant, a solamente 195,39€, invece di 399,99€. Corri subito su Amazon, perchè dura ancora pochissime ore.

Offerta davvero shock. Ecco, la soluzione, il robot Lefant, oggi con sconto shock del 51%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il coupon, così al checkout troverai tutto scontato automaticamente.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura Multi Piano

Questo robot aspirapolvere è davvero l’offerta natalizia che stavi aspettando da tantissimo tempo, fidati. Modello davvero super silenzioso, facile da utilizzare e programmare. Ultimi pezzi rimasti per oggi.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura M1 utilizza la tecnologia di navigazione LIDAR (il sensore laser rileva la distanza). Il robot utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per pianificare in modo efficiente il percorso di pulizia e programmare accuratamente la pulizia.

M1 è dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio di raccolta della polvere da 520 ml, che consente di spazzare e pulire allo stesso tempo. 3 livelli di acqua possono essere regolati. La pompa peristaltica può erogare acqua in modo uniforme per prevenire l’accumulo di acqua.

Il aspirapolvere robot M1 è dotato di una spazzola a rullo flottante sovralimentata per adattarsi a terreni irregolari. Due spazzole laterali raccolgono polvere, peli di animali domestici e rifiuti e vengono aspirate da motori con una potenza di aspirazione di 4000 pa per risultati di pulizia eccellenti.

Questo robot aspirapolvere è davvero assurdo, oggi con uno sconto davvero pazzo. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero esaurirsi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.