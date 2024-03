Robot Aspirapolvere 6-in-1 in DOPPIO SCONTO: oggi lo paghi POCHISSIMO

Finalmente non dovrai più faticare per far splendere i pavimenti di casa! Delega tutto al Robot Aspirapolvere 6-in-1 OKP K2P, oggi disponibile su Amazon a soli 114 euro grazie ad uno sconto bomba del 26% ed un ulteriore codice promo del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un doppio sconto così è irripetibile!

Robot Aspirapolvere 6-in-1 OKP K2P: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere 6-in-1 OKP K2P è l’alleato perfetto per le faccende domestiche.

Supporta 6 modalità di pulizia: Pulizia dell’intera area (disposta), Pulizia dell’intera area (casuale), Pulizia lungo i bordi, Pulizia manuale, Pulizia spot e Pulizia programmata. In più è dotato di un ugello brushless avanzato, con la sua forte potenza di aspirazione e il design unico della presa d’aria che aspira i capelli e la polvere direttamente nel grande contenitore della polvere.

Il tempo di funzionamento di K2P è fino a 150 minuti: tornerà alla stazione di ricarica e si caricherà automaticamente quando il robot aspirapolvere è a basso consumo. La docking station con segnale avanzato consente al robot di trovarla più velocemente, migliorando notevolmente l’efficienza di ricarica.

Il dispositivo ha anche un sensore anti-collisione intelligente 6D integrato e un sensore intelligente di rilevamento dello sporco. Rileva l’ambiente circostante a 360 gradi ed evita meglio gli ostacoli a terra durante il processo di pulizia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.