Robot Aspirapolvere con 6 MODALITA' DI PULIZIA a MENO DI 100 EURO

È ora di delegare le pulizie domestiche ad un vero e proprio concentrato di potenza! Parliamo del Robot Aspirapolvere LEFANT, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 54%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 117 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere LEFANT: funzionalità e modalità di utilizzo

Grazie alle sue specifiche tecniche, il Robot Aspirapolvere LEFANT è l’alleato perfetto per le tue pulizie domestiche.

Si caratterizza per un diametro di soli 28 cm che gli permette di lavorare sotto o intorno a mobili come letti, divani e così via. Non solo ha un alto tasso di copertura, ma grazie alla capacità di 500 ml può ridurre la frequenza della pulizia dei rifiuti così da utilizzarlo una sola volta a settimana.

Potrai scegliere tra 6 modalità di pulizia a seconda delle tue esigenze: Pulizia organizzata, Pulizia casuale, Pulizia spot, Pulizia lungo il muro, Pianificare la pulizia e Pulizia manuale. Sfruttando l’applicazione adibita potrai passare da una modalità all’altra anche da remoto e, in più, scegliere tra 3 diversi livelli di potenza di aspirazione.

Il dispositivo è dotato di due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2000 pa quindi può catturare capelli e polvere nella scatola della polvere in un attimo. Per finire, dispone anche di un sensore a infrarossi anti-collisione potenziato integrato, che permette di rilevare efficacemente l’ambiente a 720 gradi della fusoliera.

