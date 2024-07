Robot Aspirapolvere con 6 MODALITA' DI PULIZINA a META' PREZZO su Amazon

Perchè spaccarsi la schiena per pulire casa se puoi delegare tutto al Robot Aspirapolvere LEFANT? Oggi questo dispositivo di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Robot Aspirapolvere LEFANT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT è un concentrato di potenza che ti supporterà nelle pulizie domestiche come mai prima d’ora.

Innanzitutto si caratterizza per un sensore a infrarossi anti-collisione potenziato integrato che è in grado di rilevare efficacemente l’ambiente a 720 gradi della fusoliera: in questo modo evita di rimanere bloccato o cadere dalle scale, così da assicurare sempre un lavoro ottimale.

Questo modello è in grado di pulire alla perfezione anche sotto o intorno a mobili come letti, divani e così via. Inoltre, grazie ad una capacità di 500 ml, permette di ridurre la pulizia dei pavimenti ad una volta a settimana così da avere sempre casa splendente ma senza nessuno stress.

In più, è possibile scegliere tra 6 modalità di pulizia tra cui optare attraverso l’app adibiti in base alle tue esigenze: Pulizia organizzata, Pulizia casuale, Pulizia spot, Pulizia lungo il muro, Pianificare la pulizia e Pulizia manuale. Anche da remoto potrai passare in un attimo tra le diverse modalità e tre livelli di potenza di aspirazione diversi.

Per finire, il dispositivo è compatibile anche con Google Assistant e Alexa perciò basterà un semplici comando vocale per attivarlo o bloccarlo.

Oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 50%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.