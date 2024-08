Robot Aspirapolvere con SOLLEVAMENTO MOCIO in promo ESCLUSIVA

Perché stressarsi per pulire tutta casa quando può pensarci un robot super innovativo e di ultima generazione? Oggi su Amazon puoi trovare il Robot Aspirapolvere Dreame L10 Prime a soli 379 euro con uno sconto del 5%.

Robot Aspirapolvere Dreame L10 Prime: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Dreame L10 Prime è un alleato impeccabile per le pulizie domestiche, perfetto per rendere impeccabile qualsiasi superficie in casa.

Si contraddistingue per l’algoritmo intelligente L10 Prime che lava automaticamente i mop dopo ogni passaggio e, tra l’altro, la funzione dell’asciugatura ad aria previene la formazione di muffa o batteri così da rendere qualsiasi operazione super igienica.

Inoltre il robot dispone della funzionalità di sollevamento del mop da 7 mm: in quanto modo i tappeti non vengono bagnati e i panni sporchi non vengono trascinati sul pavimento durante il ritorno alla stazione base del dispositivo.

Un’altra caratteristica di spicco di questo gioiellino è la sua potenza di 4.000Pa che assicura una raccolta facile e potente di detriti, sporcizia e capelli, regolando automaticamente la forza di aspirazione su più superfici, ad esempio pavimenti in legno, fessure, angoli o tappeti.

