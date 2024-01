Robot aspirapolvere Dreame SVENDITA pazza per 24h su Amazon: scopri subito quanto è SCESO il prezzo

Tornare casa dopo aver lavorato tutto il giorno e dover ancora pulire tutto? Anche no. Ecco, che arriva in aiuto qualcosa di davvero smart ed utile alla tua quotidinità, oggi ti puoi portare a casa il robot aspirapolvere di Dreame a solamente 399,99€, invece di 449€. Corri subito su Amazon, perchè dura ancora pochissime ore.

Offerta davvero shock. Ecco, la soluzione, oggi con sconto pazzo dell’11%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il coupon, così al checkout troverai tutto scontato automaticamente.

Dreame L10s Pro Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1

Questo robot aspirapolvere è davvero il migliore, quello che stavi aspettando su Amazon. Modello davvero super silenzioso, facile da utilizzare e programmare. Ne restano pochissimi pezzi.

DrameBot L10s Pro è una combinazione perfetta delle più diffuse tecnologie di pulizia robotica, un Robot aspirapolvere completamente automatizzato che aspira e pulisce i pavimenti. Questo modello all’avanguardia integra una navigazione avanzata e personalizzabile con rilevazione ostacoli e telecamera basata sull’intelligenza artificiale per offrire prestazioni di pulizia impressionanti e a mani libere.

Due resistenti panni lavapavimenti ruotano ad alta velocità per rimuovere le macchie più ostinate. Il serbatoio dell’acqua rimovibile da 190 ml garantisce una pulizia accurata e pratica delle superfici dure. La potenza di aspirazione di 5300pa gli consente di penetrare in profondità e aspira con potenza per rimuovere peli, sporco, polvere e residui per una pulizia ottimale dei tappeti. Perfetto soprattutto per famiglie con animali domestici.

Questo robot aspirapolvere è davvero unico, oggi con uno sconto davvero pazzo. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero finire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.