Robot aspirapolvere e lavapavimenti di Xiaomi ad un PREZZO PAZZO su Amazon

Finalmente un Robot aspirapolvere e lavapavimenti serio. LO Xiaomi Vacuum S12 diventerà il tuo aiutante personale e ti aiuterà a mantenere una casa pulita. E’ dotato di una tecnologia avanzata che semplifica le tue attività domestiche. Acquistalo ora su Amazon a soli 269,99€ invece di 359,99€.

Utilizza la Navigazione LDS, una tecnologia che mappa accuratamente la tua casa e pianifica il percorso più efficiente per ppulire. Ma non è solo un aspirapolvere, ma anche un efficace lavapavimenti, infatti può aspirare e lavare in una singola passata, risparmiando tempo ed energia.

Una caratteristica unica di questo robot aspirapolvere è la sua capacità di mappatura una zona personalizzata. Questa funzione ti permette di definire le aree di pulizia specifiche, offrendo una soluzione di pulizia su misura per la tua casa.

E tutto questo è possibile grazie ad un controllo intelligente. Puoi programmare il robot per pulire quando non sei a casa, o per concentrarsi su aree specifiche della casa. Tutto è gestibile dal tuo smartphone o tramite il tuo assistente vocale come Alexa o Google Home.

In più, gli accessori sono facilmente rimovibili e lavabili, garantendo una lunga durata di utilizzo, un vero e proprio must have nel mondo dei robot aspirapolvere. Offre funzionalità premium ad un prezzo accessibile: approfitta ora dello sconto incredibile del 25% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

