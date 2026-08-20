Robot aspirapolvere e lavapavimenti quasi al 50% di sconto: l'offerta imperdibile di Amazon

Il Roborock Qrevo Edge 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti per la casa, è in offerta su Amazon.it con consegna in Italia e un prezzo sensibilmente ridotto. La promozione riguarda la versione bianca, venduta da Roborock Official EU, e punta su una dotazione da fascia alta: navigazione laser, riconoscimento degli ostacoli, base automatica e pulizia dei bordi. Una proposta interessante soprattutto per chi cerca un robot capace di aspirare, lavare e richiedere poca manutenzione, anche in una casa con animali, tappeti e pavimenti diversi.

Prezzo Amazon: sconto del 38% e disponibilità immediata

Su Amazon.it, il Roborock Qrevo Edge 2 è proposto a 549,99 euro, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato di 889,99 euro indicato nella pagina prodotto. La riduzione supera quindi i trecento euro e rende il modello più accessibile rispetto al normale posizionamento di listino.

La scheda segnala disponibilità immediata, consegna gratuita e resi gratuiti secondo le condizioni previste da Amazon. Sono aspetti da considerare quando si acquista un robot di questa fascia, perché oltre al prezzo contano anche affidabilità del venditore, garanzia e modalità di spedizione.

Il prodotto è venduto da Roborock Official EU con spedizione Amazon. È possibile aggiungere anche un’estensione di garanzia tramite XCover, con costi separati, mentre resta prevista la garanzia legale di conformità di 2 anni per i consumatori.

Aspirazione da 25.000 Pa e sistema antigroviglio contro peli e sporco

Uno dei punti di forza del Roborock Qrevo Edge 2 è l’aspirazione dichiarata da 25.000 Pa, pensata per raccogliere polvere fine, briciole, detriti e soprattutto peli di animali domestici. Secondo quanto riportato nella scheda Amazon, questa potenza è affiancata da un doppio sistema antigroviglio, progettato per limitare l’accumulo di capelli e peli sulle spazzole.

È un aspetto importante soprattutto nelle case con animali. La potenza di aspirazione, infatti, da sola non basta se capelli e peli finiscono per avvolgersi continuamente intorno alla spazzola. Il sistema del Qrevo Edge 2 punta proprio a ridurre questo inconveniente e a mantenere più costante l’efficacia della pulizia.

Per il lavaggio, il robot esercita una pressione verso il basso di 8 N, pensata per intervenire anche su macchie secche e residui più tenaci. Roborock indica inoltre un rilascio controllato dell’acqua, studiato per favorire un’asciugatura più rapida e gestire meglio anche superfici delicate, compresi alcuni pavimenti in legno. L’efficacia, naturalmente, varia in base al tipo e alla quantità di sporco presente.

LDS retrattile e profilo da 7,98 cm: il robot passa anche sotto i mobili

Tra le caratteristiche più interessanti del Qrevo Edge 2 c’è il profilo ultrasottile da 7,98 cm, reso possibile dal sistema LDS retrattile. Il modulo laser può abbassarsi quando il robot deve passare sotto mobili bassi, letti o divani, superando uno dei limiti più comuni dei modelli dotati di torretta fissa.

La navigazione utilizza la tecnologia RetractSense, con sensore dToF per rilevare lo spazio disponibile verso l’alto. La scheda prodotto segnala anche un modulo di visione a 100 gradi, pensato per mantenere il posizionamento quando il robot si muove in zone più strette e difficili da raggiungere.

C’è poi il sistema Reactive AI, basato su luce strutturata, videocamera RGB e LED. Secondo Roborock, consente di riconoscere ed evitare oltre 280 tipi di oggetti, tra cui cavi, calzini, ciotole e piccoli oggetti lasciati sul pavimento. L’obiettivo è ridurre il rischio di urti e blocchi durante la pulizia.

Per migliorare la pulizia lungo pareti e battiscopa entra invece in gioco la spazzola laterale FlexiArm, che si estende fino a 2,48 cm oltre la portata standard. Una soluzione pensata per raggiungere meglio angoli e bordi, tradizionalmente tra i punti più difficili per i robot dalla forma rotonda.

Stazione automatica: panni lavati a 80 °C, asciugatura e svuotamento fino a 65 giorni

La stazione del Roborock Qrevo Edge 2 è uno degli elementi che aumentano maggiormente il livello di autonomia. Lava i panni con acqua calda fino a 80 °C, li asciuga con aria calda a 55 °C, gestisce il rifornimento dell’acqua e provvede allo svuotamento automatico della polvere. Secondo la scheda Amazon, il sacchetto può offrire fino a 65 giorni di autonomia, anche se il dato varia in base a frequenza di utilizzo, metratura e quantità di sporco raccolto.

La base riduce quindi buona parte delle operazioni manuali richieste dopo ogni ciclo di pulizia. Dispone inoltre di una sezione removibile per semplificare la manutenzione periodica e di una modalità di ammollo pensata per pulire più a fondo i panni.

La gestione avviene tramite l’app Roborock, che permette di controllare mappe, stanze, percorsi personalizzati, programmazione e blocco bambini. Il sistema SmartPlan 3.0 adatta la pulizia ai diversi ambienti, aumentando ad esempio la potenza nelle zone più frequentate o ripetendo il lavaggio dove necessario. Sono supportati anche comandi vocali, widget e Apple Watch, mentre la connessione richiede una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.

A 549,99 euro, il robot aspirapolvere lavapavimenti Roborock Qrevo Edge 2 si propone quindi come una delle soluzioni più interessanti per chi cerca un modello completo, molto automatizzato e dotato di funzioni avanzate. La combinazione tra aspirazione potente, lavaggio, riconoscimento degli ostacoli e stazione automatica può risultare particolarmente utile nelle case più vissute, soprattutto in presenza di tappeti e animali domestici.