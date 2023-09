Robot aspirapolvere ECCELLENTE a prezzo WOW: Roomba i3152 gù del 23%

Gioisci e dimenticati per sempre la vecchia aspirapolvere rumorosa: quest’oggi l’ottimo robot aspirapolvere iRobot Roomba i3152 è in offerta su Amazon a un prezzo super conveniente. Complice uno sconto immediato del 23%, infatti, l’elettrodomestico hi-tech può essere tuo con una spesa di appena 299€.

Silenzioso e ricco di funzionalità di alto livello e sensori di ultima generazione, il robot aspirapolvere a marchio iRobot è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Occasione unica su Amazon per il robot iRobot Roomba i3152

Un potentissimo motore è accoppiato a spazzole in gomma che non temono nemmeno lo sporco più ostinato, mentre lateralmente è presente una spazzola appositamente introdotta per raccogliere la polvere accumulata a filo parete. iRobot Roomba i3152, inoltre, supporta un sistema di navigazione intelligente e numerosi sensori che gli permettono di muoversi di stanza in stanza senza urtare contro ostacoli o mobili.

Preparati a giornate di pieno relax senza il dovere di pulire il pavimento, il tutto grazie al validissimo robot aspirapolvere iRobot Roomba i3152 quest’oggi in offerta su Amazon. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente in casa già dalla giornata di domani, il tutto senza nemmeno spendere 1€ di spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

