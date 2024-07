Robot Aspirapolvere Electrolux a META' PREZZO: solo per OGGI su eBay

Le pulizie domestiche non saranno mai state così semplici con il Robot Aspirapolvere Electrolux! Oggi questo concentrato di potenza è disponibile su eBay a soli 149 euro con un mega sconto del 50%.

Questo vuol dire che potrai portare a casa il dispositivo di ultima generazione a metà prezzo, compresa spedizione gratuita. Ma non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Robot Aspirapolvere Electrolux: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Electrolux ti consente di pulire in ogni angolo di casa nella massima velcotà ed efficienza.

Grazie alla sua autonomia di 120 minuti con la batteria completamente carica, questo dispositivo non si fermerà a metà del suo lavoro di pulizia. In questo modo, assicurerà che i pavimenti della tua casa siano completamente puliti ogni volta che vorrai.

In più potrai monitorare il robot ovunque ti trovi con la Mappa di pulizia in diretta. L’ app adibita è facilissima da usare e ti consentirà inoltre di programmare le attività di pulizia quotidiane ovunque ti trovi così da avere casa splendente anche quando non sei presente.

La punta di diamante di questo modello è il suo motore potentissimo che risulta efficace su qualsiasi tipologia di superficie. Basti pensare che è altamente efficace nel rimuovere residui di medie e grandi dimensioni, dai 2 ai 7 mm, come briciole, chicchi di riso e peli di animali, lasciando i pavimenti visibilmente puliti.

