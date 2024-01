Robot aspirapolvere, il MIGLIORE oggi mega SCONTATO su Amazon: utenti in TILT assoluto

Non hai mai qualche ora disponibile per pulire casa dopo lavoro? Ecco, che arriva qualcosa perfetto per la tua casa, proprio questo robot aspirapolvere di Lubluelu, a solamente 229,90€, a cui poi aggiungerai un coupon di 65€. Corri subito su Amazon, perchè dura ancora pochissime ore.

Offerta davvero shock. Ecco, la soluzione, il robot Rowenta, oggi con coupon folle del 65%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionare il coupon, così al checkout troverai tutto scontato automaticamente.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 4000Pa

Questo robot aspirapolvere è davvero l’occasione migliore che stavi aspettando da tantissimo tempo, fidati. Modello davvero super silenzioso, facile da utilizzare e programmare. Ne restano pochissimi.

Robot lavapavimenti aspirapolvere SL60D utilizza la combinazione della spazzola a rullo e di setole in gomma per una pulizia più efficiente dell’80%. Le due spazzole laterali raccolgono polvere, peli animali domestici , e un’opzione a 3 livelli.

Robot aspirapolvere lavapavimenti intelligente può memorizzare fino a 5 mappe, personalizzabili in base alle proprie preferenze. Le mappe delle case a più piani possono ora essere memorizzate con ancora più dettagli e precisione, e supporta un’area di pulizia massima di 100 mq.

Con algoritmo SLAM, i chip quad-core RK3308, 22 sensori di precisione. Robot aspirapolvere lavapavimenti SL60D-W utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale per pianificare i percorsi per pulire completa l’ambiente domestico e garantire un posizionamento preciso, anche al buio.

Questo robot aspirapolvere è la svolta, oggi con uno sconto davvero shock. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero finire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.