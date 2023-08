Robot aspirapolvere in offerta ad un prezzo WOW su Amazon

Possiamo dirlo senza tanti problemi: pulire tutto l’ambiente domestico non è esattamente un’operazione semplice. È anzi un processo molto faticoso, che richiede soprattutto tempo, e non sempre si hanno le energie necessarie per poterlo portare a termine, soprattutto dopo una lunga giornata lavorativa, in cui si arriva a casa stanchi. È proprio per questo che Amazon ha deciso di venirci incontro proponendoci il robot aspirapolvere Laresar in offerta a soli 179 euro, con un ottimo sconto di 20 euro rispetto all’originale prezzo di listino.

Un robot tuttofare

Dai primi robot aspirapolvere, sono stati compiuti tantissimi passi in avanti. Pensiamo ad esempio alla sua potenza d’aspirazione da ben 4500 Pa, che permette a questo robot di assorbire qualsiasi traccia di polvere o rifiuto che si trovi in corrispondenza del pavimento del nostro ambiente domestico, permettendo in questo modo di avere una casa pulita e perfettamente in ordine. Tutta la polvere viene infatti stoccata all’interno di un’apposita scatola, che poi potremo successivamente svuotare e ripulire all’occorrenza.

Oltre a questo è presente poi un serbatoio dell’acqua, dal momento che questo aspirapolvere non si ferma solo ad aspirare, ma lava anche le superfici dei tuoi pavimenti in maniera semplice e intuitiva. I vani dell’acqua e della polvere sono infatti separati, e permettono dunque un’efficiente compartimentalizzazione. Questo robot è infatti in grado di aspirare e pulire contemporaneamente, nello stesso momento, portando dunque ad un considerevole risparmio di tempo ed energia.

Il corpo di questo robot aspirapolvere poi è davvero contenuto, pari a soli 2.75 pollici, e questo gli consente di muoversi in totale libertà all’interno del tuo ambiente domestico, a differenza di altri robot aspirapolvere del passato che presentavano pesi e dimensioni nettamente maggiori.

Ottima anche l’autonomia, dal momento che questo robot ha una durata complessiva di ben 180 minuti: non dovrai dunque preoccuparti per la pulizia di tutto il tuo ambiente. Una volta terminato il lavoro, il robot tornerà a ricaricarsi autonomamente.

Una delle caratteristiche più salienti di questo robot aspirapolvere è sicuramente l’Auto Boost, che permette addirittura di pulire i tappeti e gran parte delle superfici rialzate.

In definitiva, a meno di 180 euro avete la possibilità di portarvi a casa un dispositivo che ti consente di pulire efficacemente casa senza affaticarti inutilmente: ti consigliamo di acquistare il robot aspirapolvere Laresar il prima possibile cliccando su questo indirizzo, dal momento che le scorte potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.