Robot aspirapolvere INTELLIGENTE, tu GUARDI e lui PULISCE tutto da solo: doppio sconto Amazon (53%+30€)

L’aspirapolvere robot OKP da 2500Pa rappresenta una soluzione avanzata e intelligente per la pulizia domestica, garantendo prestazioni elevate e praticità d’uso. Con una potenza di aspirazione di 2500Pa, questo robot è progettato per affrontare efficacemente polvere, detriti e peli di animali su pavimenti duri, tappeti e altro ancora. Grazie allo sconto sul prezzo di listino di ben il 53%, più il coupon regalo da 30€ da spuntare sulla pagina del prodotto, oggi puoi assicurartelo su Amazon a soli 109€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Aspirapolvere robot OKP da 2500Pa, una potenza doppio scontata

Una delle caratteristiche distintive di questo aspirapolvere robot è la sua connettività avanzata. Grazie al supporto di WiFi, Alexa e un’applicazione dedicata, è possibile controllare e monitorare il robot da remoto. Questo significa che puoi avviare la pulizia, pianificare gli orari di funzionamento e ricevere notifiche, tutto dal palmo della tua mano o utilizzando comandi vocali.

Il design sottile e compatto consente al robot di raggiungere facilmente aree difficili da pulire, come sotto i mobili e i letti. Inoltre, la tecnologia anti-groviglio impedisce che il robot si impigli in cavi o altri ostacoli, assicurando una pulizia senza intoppi.

Con una durata della batteria di 120 minuti, questo aspirapolvere robot può coprire una vasta area senza dover tornare alla base di ricarica frequentemente. Una volta terminata la pulizia o se la batteria è scarica, il robot ritorna autonomamente alla sua stazione di ricarica.

Inoltre, l’aspirapolvere robot OKP è progettato per funzionare in modo silenzioso, garantendo che la pulizia non disturbi la tua vita quotidiana. Questa caratteristica lo rende ideale per l’uso durante la notte o quando si è fuori casa.

In conclusione, l’OKP 2500Pa robot aspirapolvere offre un modo conveniente ed efficiente per mantenere la tua casa pulita senza dover sollevare un dito. La sua potenza, connettività avanzata e design intelligente lo rendono un alleato affidabile per semplificare le operazioni di pulizia quotidiana. Prendilo ora col doppio sconto del 53%, più il coupon regalo da 30€ da spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratis con Prime.

