Strepitoso Robot Aspirapolvere Lavapavimenti col 20% di sconto grazie alla Festa delle offerte prime!

Manca poche ore al termine della Festa delle offerte Prime, quindi è meglio affrettarsi per concludere gli ultimi affari! Come questo relativo a ECOVACS DEEBOT T20 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, intelligente ma anche potente, con tante funzioni straordinarie che ora paghi solo 799 euro grazie allo sconto del 20%! Tra le funzioni più interessanti ti ricordiamo la Stazione svuota polvere, il sollevamento automatico dei moci, la possibilità di effettuare lavaggi con acqua calda, delicato sui Tappeti, capacità di Rilevamento ostacoli 3D presenti lungo il percorso, possibilità di gestirlo tramite comando vocale Alexa o tramite app!

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI: le caratteristiche

Nell’incipit abbiamo solo accennato ad alcune caratteristiche. Ma dato che sei qui ancora a leggere, allora vuol dire che ne vuoi conoscere altre. Ti accontentiamo subito! Il sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, che vanta un’enorme potenza di aspirazione di 6000Pa, offre un’esperienza di pulizia profonda, persino negli angoli. La stazione OMNI All-in-One migliora la pulizia con una soluzione a mani libere di ultima generazione. Utilizzando gli ultrasuoni, riconosce moquette e tappeti con una precisione ottima. Il sistema di sollevamento automatico dei panni, solleva le piastre di lavaggio quando vengono rilevati moquette o tappeti, per evitare di imbrattarli con il mocio.

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è dotato della prima tecnologia ECOVACS di lavaggio ad acqua calda a 55℃, utile per sciogliere le macchie ostinate, rimuove efficacemente gli odori e potenzia l’azione della soluzione detergente. Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 è unico e ruota i panni fino a 180 volte al minuto. Riesce a rimuovere pure le macchie ostinate fino a 72 ore dopo che si siano create! L’algoritmo di immagini in 3D serve per scansionare e rilevare gli oggetti per terra, così che il robot li scansa e non rimane impigliato. Le tecnologie avanzate TrueDetect 3D 3.0 e TrueMapping 2.0 consentono una navigazione precisa con una rapida mappatura e pianificazione del percorso.

Cos’altro aggiungere? Solo ricordarti che grazie alla Festa delle offerte Prime lo paghi solo 799 euro grazie allo sconto del 20%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.