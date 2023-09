Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti supertecnologico è in offerta!

I robot fanno sempre più parte delle nostre vite, in ogni ambito, anche nelle faccende domestiche, aiutandoci ad alleviare i carichi di lavoro. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10 Ultra ha tutto ciò che ti occorre per pulire casa senza fatica, poiché provvede tutto lui. Perfino allo svuotamento. E la buona notizia è che oggi costa anche meno, grazie allo sconto del 17% che abbatte il suo prezzo portandolo a soli 749 euro! Dichiara guerra allo sporco sul pavimento dotandoti di un Terminator in casa.

Dreame L10 Ultra Robot: caratteristiche, prezzo e offerte

Ma cos’ha di così speciale Dreame L10 Ultra Robot aspirapolvere e lavapavimenti? Siediti comodo, perché la lista dei vantaggi è molto lunga! Infatti, parliamo di un elettrodomestico super tecnologico, dotato dell’avanzato sistema di svuotamento automatico DualBoost 2.0, ma anche di pulizia e asciugatura automatica del panno, nonché dell’aggiunta automatica di acqua. Cosa significa tutto ciò? Che non dovrai far altro che metterlo in funzione e goderti lo spettacolo: al resto provvederà tutto lui. Giusto soffermarsi sul sistema di svuotamento automatico DualBoost 2.0, il quale spinge l’aria nel contenitore della polvere del robot e la aspira attraverso una valvola separata per evitare intasamenti e scaricare capelli, sporco e polvere in un sacchetto extra large da 3L.

Ma veniamo a un’altra funzione: quando i panni si sporcano, il robot L10 Ultra torna automaticamente alla stazione base, per pulirli autonomamente. Una volta terminata la pulizia, lava nuovamente i panni e li asciuga, in modo da essere sempre pronto a ripartire. Incredibile, vero?! Molto potente grazie all’aspirazione di 5.300Pa, ha un’altra funzione unica e straordinaria: i suoi tappetini si sollevano di 7 mm ogni volta che incontrano tappeti o moquette e aumentano l’aspirazione per mantenerli asciutti e puliti. Ciò li proteggerà anche. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti si muove in casa agevolmente tramite il sistema di navigazione LiDAR aggiornato e grazie a un algoritmo SLAM altrettanto avanzato. Pianifica i percorsi di pulizia più efficienti per pulire e navigare nella vostra casa.

Inutile infine aggiungere che è facilmente controllabile da remoto tramite app su smartphone. Alla luce di questa descrizione viene facile capire perché si tratta di uno sconto incredibile. Acquista Dreame L10 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con uno sconto del 17%!

