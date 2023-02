Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs in super offerta su Amazon (coupon 80 euro)

Le prime giornate di sole con temperature più che piacevoli non sono poi così lontane. E si sa, l’inizio della bella stagione culmina sempre con le pulizie di primavera. E quale migliore occasione per agevolarti il compito che ti attende se non l’ultima offerta di Amazon sul robot aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs? Abbinato allo sconto del 14%, Amazon ti regala anche un coupon del valore di 80 euro, facendo crollare il prezzo a 265 euro anziché 399 euro.

Per applicare il coupon non devi far altro che aggiungere un segno di spunta nel quadratino accanto alla voce “Applica coupon 80€” e premere sul pulsante “Aggiungi al carrello” o “Acquista ora”. E se completi l’ordine ora, oltre a risparmiare 134 euro subito puoi anche beneficiare della spedizione gratuita di Amazon, con l’articolo che arriverà a casa tua entro la giornata di domani.

Tra sconto e coupon omaggio, risparmi fino a 134 euro sul robot aspirapolvere 2 in 1 di Ecovacs

Il modello protagonista dell’offerta di oggi è il robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot N8 del marchio Ecovacs, brand specializzato in robotica da oltre 23 anni. Una delle caratteristiche distintive del robot 2 in 1 di Ecovacs è l’integrazione della mappatura laser grazie alla tecnologia TrueMapping, in grado di sfruttare al meglio i sensori dTOF per una navigazione dentro casa 4 volte più precisa rispetto alla generazione precedente.

Un altro punto di forza ha per protagonista la tecnologia di lavaggio OZMO, attraverso la quale il dispositivo di Ecovacs aspira e lava contemporaneamente lasciando il tuo pavimento immacolato come il primo giorno. E in più lo controlli facilmente grazie all’app disponibile al download gratuito sia su smartphone Android che su iPhone.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul robot Deebot N8 2 in 1 di Ecovacs per risparmiare qualcosa come 134 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.