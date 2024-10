Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT a meno di metà prezzo (risparmi 220€)

Casa pulita al minimo sforzo? Da adesso puoi con il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT! Questo gioiellino della tecnologia oggi è disponibile su Amazon a soli 179 euro con un mega sconto del 55%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT: tutte le funzionalità

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT rende le pulizie domestiche più semplici che mai grazie alle sue varie modalità di operazione, tra cui temporizzazione, area selezionata, punto fisso, zona vietata virtuale e telecomando manuale.

Tra l’altro, è anche possibile selezionare l’area e la posizione da pulire sulla mappa tramite il telefono cellulare, oppure indicare zone riservate come aree giochi per bambini e servizi igienici per escluderle dalle operazioni.

Una delle sue specifiche di spicco è sicuramente la sua massima potenza di aspirazione da 4000 Pa, a cui è abbinato un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml. I risultati saranno sempre ottimali e potrai anche scegliere tra tre livelli di potenza di aspirazione e regolare il flusso d’acqua in base alle esigenze del momento.

La modalità di utilizzo, inoltre, è più semplice che mai in quanto il dispositivo può essere controllato tramite l’app e i comandi vocali utilizzando Alexa o Google Home. In particolare, attravero l’app, potrai monitorare il percorso di pulizia, programmare i piani, regolare i livelli di aspirazione e tanto altro ancora.

