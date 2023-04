Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant: il prezzo di oggi fa RIDERE

Il Lefant F1 è uno dei migliori robot aspirapolvere lavapavimenti per rapporto qualità-prezzo. A prima vista può dare l’impressione di essere piccolo, in realtà è un prodotto completo in ogni dettaglio, con cui Lefant ha fatto un piccolo miracolo. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 123,49 euro, grazie al doppio sconto (35% + coupon 5%). Puoi riscattare l’extra sconto semplicemente aggiungendo un segno di spunta nel quadratino accanto alla voce Applica coupon 5%. E se sei abbonato a Prime, puoi usufruire della spedizione gratuita targata Amazon.

Robot aspirapolvere lavapavimenti Lefant F1 in sconto del 40% su Amazon

Le dimensioni non sempre contano. Ne offre una chiara dimostrazione Lefant F1, che nonostante le dimensioni più piccole sul mercato riesce a sprigionare una potenza di aspirazione pari a 4.000 Pa, inglobando un contenitore per la polvere e lo sporco di 600 ml.

Al di là delle dimensioni, un’altra caratteristica che rende unico questo aspirapolvere lavapavimenti è la modalità Lefant Freemove 3.0. Il motivo è semplice: il modello in questione è stato il primo dei robot Lefant a montare tale tecnologia, grazie alla quale le possibilità che il robot rimanga bloccato durante la pulizia vengono annullate del tutto.

E se tutto questo non basta, aggiungici un’autonomia monstre da 200 minuti, una delle migliori nell’intero panorama dei robot aspirapolvere lavapavimenti. Non importano le dimensioni della tua casa, il Lefant F1 riuscirà al 100% a pulire ogni singolo metro quadro con una singola carica.

Approfitta subito del doppio sconto Amazon per beneficiare di un risparmio complessivo di quasi 80 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.