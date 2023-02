Robot aspirapolvere lavapavimenti OKP K3 in offerta a un prezzo ridicolo (118€)

Il robot aspirapolvere lavapavimenti K3 del marchio OKP è dotato di un’aspirazione da 2200 Pa, grazie alla quale è in grado di aspirare con estrema facilità polvere e capelli. Inoltre dispone di quattro modalità di pulizia intelligente, per una casa sempre ordinata e pulita.

Il prezzo? Tra i migliori in circolazione. Grazie all’ultima offerta di Amazon disponibile in queste ore, acquisti l’OKP K3 a soli 118 euro anziché 154,99 euro, grazie allo sconto del 24%. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime, con la consegna prevista entro la giornata di domani completando l’ordine oggi.

Sconto del 24% sul robot aspirapolvere lavapavimenti OKP K3

Il modello K3 del marchio OKP è uno dei migliori robot aspirapolvere lavapavimenti per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato. Sono numerose le caratteristiche che lo rendono appetibile alla maggior parte delle famiglie italiane, tra cui un’autonomia super di due ore e l’integrazione della tecnologia FreeMove 2.0 grazie alla quale evita gli eventuali ostacoli disseminati a terra impedendo così blocchi o cadute improvvise.

Un altro punto di forza del robot aspirapolvere lavapavimenti è l’app OKP, tramite la quale puoi creare o regolare i programmi di pulizia in base alle tue esigenze e alla tua abitazione. In più, grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, puoi far partire o fermare il robot con dei semplici comandi vocali.

Metti nel carrello ora il robot aspirapolvere lavapavimenti OKP K3, così da risparmiare quasi 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

