Robot Aspirapolvere LEFANT a MENO DI 100 EURO con uno sconto SCHOCK del 58%

Amazon ha appena lanciato un’offerta straordinaria sull’alleato perfetto per le pulizie domestiche quotidiane! Parliamo del Robot Aspirapolvere LEFANT, oggi disponibile a soli 99 euro grazie ad uno sconto assurdo del 58%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione del genere è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Robot Aspirapolvere LEFANT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT è un concentrato di potenza che ti consentirà di rendere casa impeccabile senza il minimo sforzo.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente la potente aspirazione da 2200pa per permette di eliminare qualsiasi tipologia di sporco, anche quello più ostinato. In particolare le sue due spazzole laterali concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia, mentre la bocca di aspirazione brushless chiude il ciclo di pulizia.

In particolare, questo modello è ottimizzato per la pulizia dei tappeti in quanto riconosce in modo intelligente il tessuto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia eccellenti. In più, dispone della Tecnologia Freemove3.0 per muoversi in maniera più intelligente, evitando di cadere dalle scale, di rimanere bloccato o di essere intralciato da qualsiasi tipologia di ostacolo.

Questo gioiellino garantisce una pulizia impeccabile su ogni tipologia di superficie anche grazie alle diverse modalità tra cui optare in base alle proprie esigenze: Pulizia organizzata, Pulizia casuale, Pulizia spot, Pulizia lungo il muro, Pianificare la pulizia e Pulizia manuale.

Oggi il Robot Aspirapolvere LEFANT è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto assurdo del 58%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione del genere è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.