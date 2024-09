Robot Aspirapolvere Lefant a meno di metà prezzo: offerta mai vista

Vuoi pavimenti splendenti ma non hai tempo a sufficienza per dedicarti alle pulizie domestiche? Approfitta subito della mega promozione sul Robot Aspirapolvere Lefant, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto bomba del 58%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non farti scappare un’occasione del genere, è a tempo limitatissimo!

Robot Aspirapolvere Lefant: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lefant è l’alleato perfetto per le tue pulizie domestiche, soprattutto se non hai tempo a sufficienza durante la giornata.

Una delle sue specifiche di spicco è sicuramente la potente aspirazione da 2200pa: utilizzando due spazzole laterali riesce a concentrare polvere, peli di animali domestici e immondizia rendendo qualsiasi superficie impeccabile. In particolare la bocca di aspirazione brushless è appositamente progettata per i peli degli animali quindi perfetta per chi vive in casa con cani o gatti.

Inoltre questo modello è ottimizzato per la pulizia dei tappeti: questo vuol dire che riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione così da eliminare quasiasi tipologia di residuo offrendo risultati perfetti.

Un’altra funzionalità importante è la tecnologia Freemove3.0 che lo rende più preciso e intelligente così da regolare in modo smart il suo percorso per eliminare gli ostacoli, non cadere dalle scale o rimanere bloccato. L’autonomia non è da meno, grazie ad un funzionamento di ben 120 minuti non stop, ed anche il suo rumore bianco uniforme è perfetto per non interferire con il tuo lavoro o riposo.

