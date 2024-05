Robot Aspirapolvere LEFANT: FANTASTICA OFFERTA a tempo su Amazon

Un robot aspirapolvere di qualità che ti aiuta a pulire tutte le superfici possibili e immaginabili senza che tu alzi un solo dito esiste e oggi è in super sconto su Amazon. Con una clamorosa offerta a tempo che detrae dal prezzo iniziale il 50%, oggi puoi acquistare questo favoloso robot aspirapolvere di LEFANT a un prezzo eccezionale fissato a 139,99€. Fai in fretta però, un’offerta a tempo del genere non è detto che torni facilmente!

Robot aspirapolvere LEFANT: acquistalo subito sfruttando un fantastico sconto

Questo robot aspirapolvere è dotato di tecnologia FreeMove, con 13 coppie di sensori omnidirezionali e 2 set di sensori lungo la parete del dispositivo; 3 di questi sensori penetrano nel terreno, rendendo il dispositivo decisamente più intelligente e preciso. Non avrai quindi più problemi che riguardano una possibile caduta dalle scale, regolando in maniera precisa il percorso senza doverti preoccupare. Dispone di una forte potenza di aspirazione fino a 4.500 Pa regolabile in ben 4 marce. Con una sola pulizia riuscirà a portare via il 99% di immondizia, polvere e peli di animali domestici.

È particolarmente indicato per chi ha animali domestici, in quanto raccoglierà i peli senza grovigli e può essere utilizzato con efficacia anche su pavimenti duri, piastrelle e tappeti a pelo corto. È estremamente silenzioso con un rumore di appena 55 dB e dura fino a 165 minuti consecutivi. Puoi impostare facilmente programmi di pulizia, livelli di aspirazione e modalità mediante l’app LEFANT oppure puoi impartire dei comandi vocali mediante Alexa o Google Assistant.

Acquista ora questo straordinario robot aspirapolvere di LEFANT su Amazon: è disponibile con l’offerta a tempo del -50 a soli 139,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.