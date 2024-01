Robot aspirapolvere LEFANT N1 con controllo vocale e tanta AUTONOMIA (-46%)

Il robot aspirapolvere LEFANT N1 è la soluzione ideale per mantenere la tua casa pulita senza sforzo. Dotato di un’aspirazione potente da 4500Pa, questo robot è progettato per affrontare polvere, sporco e peli di animali domestici con facilità, garantendo pavimenti sempre impeccabili. Acquistalo ora sfruttando il 46% di sconto su Amazon e quindi a 149€. Le spedizioni sono veloci, sicure e gratuite grazie ai servizi Prime.

Robot aspirapolvere LEFANT N1

Il N1 è dotato, come accennato prima, di una potente aspirazione da 4500Pa che garantisce una pulizia profonda su diversi tipi di pavimenti. Dai tappeti alle piastrelle, questo aspirapolvere robot offre risultati eccezionali su tutte le superfici. Scegli tra quattro modalità di pulizia – Automatica, Punto, Bordo o Programmata – per adattare il robot alle esigenze specifiche di pulizia della tua casa. Personalizza il lavoro del robot in base alle tue preferenze.

Utilizza l’applicazione mobile, il controllo vocale con Alexa o Google Assistant per gestire il robot aspirapolvere con facilità. Avvia, ferma o pianifica le pulizie direttamente dal tuo dispositivo preferito. Con una batteria potente, il LEFANT N1 offre fino a 165 minuti di autonomia. Copri una vasta area senza preoccuparti di dover interrompere la pulizia per la ricarica. Se hai animali domestici, apprezzerai la capacità del N1 di gestire efficacemente i peli.

Mantieni la tua casa libera da allergeni e peli di animali grazie a questo aspirapolvere robot progettato appositamente per le famiglie con amici a quattro zampe. Scegli il comfort e la praticità con il robot aspirapolvere LEFANT N1. Acquistalo oggi su Amazon e lascia che questo robot si occupi del lavoro sporco per te, garantendo una casa sempre pulita e accogliente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.