Robot Aspirapolvere: oggi su Amazon con uno SCONTO del 50%!

Se hai bisogno di qualcuno che faccia il “lavoro sporco” al posto tuo, oggi Amazon ha la risposta che ti serve. Con un incredibile sconto del 51%, potrai acquistare un ottimo robot aspirapolvere che pulisce tutta casa al posto tuo. Il prezzo finale è di 129,99€ ma ti conviene fare in fretta: è un offerta a tempo e potrebbe scadere in men che non si dica!

Robot Aspirapolvere: pulisce i tuoi pavimenti perfettamente e il prezzo è davvero di favore

Stiamo parlando di un ottimo Robot Aspirapolvere marcato LEFANT che si muove servendosi della tecnologia “Freemove 3.0”, la quale rende l’aspirapolvere ancora più sensibile riducendo drasticamente i possibili urti contro pareti e mobili. La sua aspirazione di 3200pa è decisamente molto potente ed è regolabile in base a tre velocità differenti in base a ciò che ricerchiamo. Il suo cestino è di 500 ml, abbastanza capiente per contenere un’elevata quantità di polvere e altri detriti vari.

Il robot aspirapolvere di LEFANT lava i pavimenti anche con una porta di aspirazione senza spazzole ideata per gli animali domestici e, con due spazzole poste lateralmente, raccoglie facilmente i peli e capelli da terra. Dunque, possiamo dire addio alle mani sporche per pulire la spazzola a rullo. La sua autonomia rende questo prodotto molto efficiente, potrà infatti funzionare fino a 150 minuti consecutivi. Quando la batteria sarà al 15%, ritornerà autonomamente al supporto di ricarica.

Un panno asciutto e cinque salviettine usa e getta le troveremo già all’interno della confezione, rimuovendo anche le più piccole macchie presenti sul pavimento. Questo prodotto è anche compatibile con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant. Cosa stai aspettando? Acquista subito questo robot aspirapolvere usufruendo di uno sconto a tempo del 51% su Amazon che fissa il prezzo ad appena 129,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.