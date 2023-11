Robot aspirapolvere PREMIUM di Philips in forte SCONTO al Black Friday

Con la settimana del Black Friday di Amazon hai la scusa perfetta per acquistare l’ottimo robot aspirapolvere 2-in-1 di fascia premium Philips HomeRun Serie 3000 a un prezzo molto conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 29%, quest’oggi puoi acquistare l’elettrodomestico smart spendendo appena 269€.

Qualsiasi aspetto del robot aspirapolvere Philips denota una cura maniacale durante il suo sviluppo: il design è molto bello e minimal, mentre le funzionalità avanzate sono pronte ad offrirti sempre una casa pulita e in ordine.

Su Amazon c’è uno sconto del 29% sul robot aspirapolvere Philips HomeRun Serie 3000

Philips HomeRun Serie 3000 monta un potentissimo motore aspirante da 4000Pa con ben 200 minuti di autonomia, supporta la navigazione laser per scansare facilmente mobili e/o ostacoli lungo il suo tragitto e aspira senza problemi lo sporco, i capelli e anche i peli dei tuoi animali domestici dai tappeti. Inoltre, il robot aspirapolvere monta un praticissimo panno umido che lava i pavimenti.

Acquista immediatamente su Amazon il robot aspirapolvere premium a marchio Philips fintanto che è ancora in sconto per il Black Friday (in scadenza alla mezzanotte di oggi); sfrutta la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon per riceverlo a casa già nella giornata di domani.

