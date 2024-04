Robot Aspirapolvere: PREZZI FOLLI grazie alle OFFERTE a tempo di oggi

Un robot aspirapolvere può essere una vera e propria salvezza quando non abbiamo a disposizione tempo sufficiente per pulire la nostra casa. Un dispositivo del genere lo farà in automatico e soprattutto procederà con la pulizia in maniera profonda e sicura.

Robot aspirapolvere: acquistali e sfrutta gli sconti di oggi

Oggi su Amazon sono disponibili degli ottimi prodotti che potrebbero senz’altro fare al caso tuo. Scopriamoli di seguito e soprattutto andiamo a capire nel dettaglio come funzionano.

Lefant 2200 Pa: questo robot aspirapolvere è il più venduto su Amazon grazie al suo rapporto qualità prezzo. Dispone di potenza di aspirazione 2200 Pa e individua in maniera intelligente i tappeti aumentando la sua potenza di aspirazione fino al massimo. Funziona ottimamente su ogni tipo di pavimento ed è assolutamente silenzioso. Acquistalo subito col 57% di sconto che fissa il prezzo finale a 99,99€.

Lubluelu: questa new entry è davvero eccellente. Parliamo di un dispositivo da 4000 Pa di potenza che riesce a memorizzare fino 5 mappe personalizzando l’esperienza di pulizia ed estendendo la sua area fino a 100 metri quadrati. Grazie all’algoritmo SLAM e a 22 sensori di precisione, scannerizzerà l’ambiente domestico ed eviterà ogni tipo di ostacolo. Può sia spazzare che aspirare e lavare e lo farà sempre in maniera egregia. Acquistalo subito col 5% di sconto e il Coupon da 10€, lo pagherai 157,19€.

Lefant 4000 Pa: questo robot aspirapolvere è una certezza: ha una potenza di aspirazione da 4000 Pa e dispone di tecnologia LiDAR che scansione perfettamente la mappa di una stanza e la salva. Ci sono varie modalità di pulizia da cui attingere e puoi selezionare l’area da pulire mediante il tuo smartphone. Lava anche i pavimenti, con un serbatoio d’acqua da 160 ml e la raccolta dello sporco da 520 ml. Acquistalo ora col 55% e spendi 179,99€.

Laresar: questo prodotto ha un’ottima potenza di aspirazione e può spazzare, pulire e lavare i pavimenti. La sua capacità principale è quello di poter lavorare anche in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni sottili, riuscendo a mappare alla perfezione i vari ambienti della casa. Gestisce la sua potenza di aspirazione in base alle zone della casa e possiamo gestirlo facilmente da app o con assistente virtuale. Oggi l’offerta a tempo sconta il prodotto del 5%, col prezzo finale fissato a 144,89€.

Lubluelu 4000 Pa: potenza straordinaria e mappatura veloce grazie all’intelligenza artificiale, la quale ti permette anche di pianificare appositi percorsi di pulizia per una copertura completa della tua casa. Riesce a memorizzare più piani delle case e puoi anche impostare quali sono le aree vietate a cui non deve accedere. Hai a disposizione vari livelli di utilizzo da poter sfruttare in base alle tue esigenze. Acquistalo ora col 5% di sconto più il Coupon di 36€ e spendi 144,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.