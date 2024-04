Robot Aspirapolvere: PREZZO FOLLE grazie all'OFFERTA a tempo di oggi

Un robot aspirapolvere di qualità, che riesca a pulire tutta casa e che soprattutto costi poco esiste? La risposta è sì e la troviamo nel prodotto oggi in offerta a tempo su Amazon. Stiamo parlando del robot aspirapolvere di LEFANT, acquistabile sulla piattaforma di e-commerce ancora per poche ore con uno sconto eccezionale del 48% che fa crollare il prezzo finale, il quale si attesta sui 129,99€. Approfittane prima che l’offerta scada!

Robot Aspirapolvere Lefant: lo sconto di oggi è davvero imperdibile

Il prodotto oggi in sconto di LEFANT fa uso della tecnologia Fremove 3.0 che gli consente di muoversi con libertà nelle stanze riducendo al minimo la possibilità di rimanere bloccato. La sua potenza di aspirazione è decisamente migliorata, con ben 3200 Pa di potenza e una regolazione dell’aspirazione a tre velocità che riesce a soddisfare le esigenze di tutti. Inoltre, dispone di un cestino da 500 m che riesce a contenere grandi quantità di polvere e detriti vari.

Il dispositivo riesce a durare fino a 150 minuti grazie alla batteria da 2600 mAh e, quando quest’ultima sarà al 15%, tornerà automaticamente al supporto per ricaricarsi. Questo prodotto dispone di una porta di aspirazione senza spazzole, progettata per chi ha animali domestici, con 2 spazzole laterali che raccolgono ogni tipo di capelli. Inoltre, potrai gestire il dispositivo in maniera intelligente sia da app che con gli assistenti virtuali Alexa e Google Home, per pianificare e controllare la mappa di pulizia in tempo reale.

Acquista subito questo super prodotto su Amazon: ancora per poche ore lo trovi disponibile col 48% di sconto, col prezzo finale d’acquisto fissato a 129,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.