Robot Aspirapolvere: pulizia COMPLETA a un PREZZO ASSURDO

Un Robot aspirapolvere a casa tua può comodamente fare il “lavoro sporco” al posto tuo. Se ad esempio non sei in casa o semplicemente stai facendo altro e non puoi occuparti delle faccende domestiche, il robot aspirapolvere risolverà ogni tuo problema. OGGI è uscita un’offerta su Amazon e probabilmente durerà pochissimo: puoi ottenere questo fantastico prodotto con il 30% di sconto a soli 249,99€!

Il robot aspirapolvere che ti presento oggi è quello di iRobot, un brand che ha oltre 30 anni di esperienza nella robotica con più di 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo. Con la sua particolare tecnologia a 3 fasi con doppie spazzole in gomma multi superficie, anche togliere lo sporco ostinato sarà un gioco da ragazzi. Inoltre, l’aspirazione Power-Lifting è 5 volte più potente rispetto alla serie precedente.

Robot Aspirapolvere: tutto quello di cui hai bisogno in un solo robot!

Ciò che lo rende al passo coi tempi è il fatto che sia compatibile con i due assistenti virtuali Alexa e Google Assistant, in modo che puoi comandare la pulizia direttamente con la voce. Ovviamente, parliamo di un robot anche molto intelligente nell’evitare i mobili, questo grazie a dei sensori avanzati che gli consentono di pulire lungo i bordi e di muoversi intorno e sotto ogni mobile presente nella vostra casa.

I sensori avanzati Dirt Detect sono fatti appunto per riconoscere le aree di pavimento dove lo sporco è più concentrato, così che il robot si soffermi maggiormente in quelle aree. iRobot OS riesce anche a memorizzare la tua routine di pulizia! Come detto prima, l’offerta su Amazon non sarà per sempre: ottienilo SUBITO con uno sconto del 30% a 249,90€!

