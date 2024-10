Robot Aspirapolvere Roborock a 300€ in meno: applica il mega coupon sconto

Oggi Amazon ha lanciato una promozione pazzesca su uno dei dispositivi di pulizia più potenti sul mercato! Si tratta del Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Slim, al momento disponibile a soli 999 euro grazie ad un coupon sconto di 300 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Slim: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Slim è un vero e proprio portento nel settore delle pulizie domestiche.

Innanzitutto vanta una potenza straordinaria in un telaio sottile e alto solo 8,2 cm, pensato per raggiungere anche le aree più difficili. In più, grazie alle sue avanzate capacità di localizzazione e mappatura, passa senza problemi sotto divani, letti e altre aree ristrette, offrendo un’esperienza di pulizia davvero completa

In particolare, il sofisticato sistema 3D Time-of-Flight permette al dispositivo una visione 3D completa dell’ambiente circostante, consentendo una navigazione precisa con precisione millimetrica e mappatura accurata, anche in aree difficili intorno a mobili sospesi o con gambe sottili.

Questo modello è dotato di due spazzole controrotanti interamente in gomma e di una potenza di aspirazione di 11.000 Pa: così facendo il robot è in grado di eliminare sporco, peli e detriti da vari tipi di pavimenti, come legno, piastrelle e tappeti, per una finitura completa e impeccabile.

Oggi il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Slim è disponibile su Amazon a soli 999 euro grazie ad un coupon sconto di 300 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.