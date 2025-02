Robot Aspirapolvere Roborock in doppio sconto: oggi è tuo a 500€ in meno

Hai poco tempo per le pulizie domestiche? Nessun problema se sfrutti il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master! Oggi è disponibile su Amazon a soli 799 euro grazie ad un mega sconto del 31% ed un ulteriore coupon da 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

Sfruttando questo doppio sconto pazzesco potrai risparmiare ben 500 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più hai la possibilità di pagare in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Si tratta di una promozione davvero incredibile, non fartela scappare!

Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master: come utilizzarlo al meglio

Il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master è un alleato perfetto per le tue pulizie domestiche grazie ad una serie di funzionalità super innovative.

In primis è dotato dell’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa con doppi rulli controrotanti interamente in gomma che permettono di catturare alla perfezione capelli, polvere e detriti su qualsiasi tipologia di superficie, che si tratti di legno, piastrelle o tappeti.

Allo stesso tempo dispone della tecnologia per la spazzola laterale FlexiArm Design e del Sistema per il lavaggio dei bordi che assicurano una pulizia eccellente anche negli angoli più nascosti ed eliminano ogni sporco residuo evitando gli angoli ciechi.

Il dispositivo vanta, tra l’altro, una nuova stazione di ricarica multifunzione 3.0 che ha funzionalità avanzate di lavaggio del panno e autopulizia: in questo modo la manutenzione è ottimizzata e i risultati sono sempre impeccabili senza il minimo sforzo.

Per finire, grazie alla luce strutturata e ad una telecamera RGB, il robot identifica ed evita 62 tipi di oggetti in 20 categorie così da navigare ogni oastacolo sul suo percorso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.