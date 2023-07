Robot aspirapolvere Roomba e5 torna al minimo storico su Amazon

Roomba e5 è un robot aspirapolvere Wi-Fi dotato di due spazzole multisuperficie e un cassetto raccogli polvere lavabile. Grazie alla tecnologia Dirt Detect e al potente sistema di pulizia a tre stadi, pulisce in maniera intelligente da cima a fondo il pavimento, qualsiasi sia la superficie.

In occasione dell’ultimo giorno del Prime Day 2023 è in offerta a 199,99 euro, in sconto del 29% rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni su Amazon, vale a dire 282 euro. Tra le altre cose, è anche il suo minimo storico.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con spese di spedizione gratuite e possibilità di acquistarlo in cinque comode rate senza interessi da 40 euro al mese.

Robot aspirapolvere Roomba e5 in super offerta per il Prime Day

Vero, non è un robot aspirapolvere e lavapavimenti, ma solo aspirapolvere. A 199,99 euro però è difficile, per non dire impossibile, trovare un buon robot 2 in 1, che aspira e lava.

Ed è altrettanto complicato, sempre a questo prezzo, trovare un prodotto di garanzia che sappia svolgere al meglio il compito per il quale viene acquistato: eliminare polvere, sporco, allergeni e peli di animali domestici da pavimenti e tappeti.

Il fiore all’occhiello del Roomba e5 è il sistema a 3 fasi AeroForce, contraddistinto da una potenza di pulizia fino a 5 volte superiore rispetto al sistema AeroVac montato sui Roomba della serie 600. Se lo si confronta con la generazione precedente, è migliorato anche il filtro, che ora presenta una trama più fritta in grado di trattenere allergeni, sporcizia e polvere.

Segnaliamo infine la possibilità di lavare il cassetto raccogli polvere, in questo modo eliminare l’eventuale sporco rimasto all’interno diventa un gioco da ragazzi.

Aggiungi al carrello ora il Roomba e5 per acquistarlo al minimo storico di 199,99 euro. L’offerta scadrà alla mezzanotte di oggi.