Robot aspirapolvere Roomba i1 al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

Il nuovo robot aspirapolvere iRobot Roomba i1 è in offerta a tempo su Amazon a 279,90 euro, il suo minimo storico, grazie al 24% di sconto sul prezzo più basso recente (370,70 euro, ndr). La promozione di oggi include anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a interessi zero da 55,98 euro al mese.

La rimozione dei peli degli animali domestici più efficace, la compatibilità su tutte le tipologie di superfici e il supporto ai comandi vocali sono i principali punti di forza di Roomba 1 dello storico marchio iRobot. E sono anche i tre motivi principali per cui sceglierlo tra i migliori robot aspirapolvere per rapporto qualità-prezzo.

Robot aspirapolvere Roomba i1 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il robot aspirapolvere Roomba i1 integra una potenza di aspirazione superiore alla concorrenza, nella fascia di prezzo a cui viene venduto. Rispetto al passato, il suo sistema di pulizia è dieci volte superiore rispetto a quello della serie 600.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è la tecnologia Dirt Detect. Grazie ad essa, il robot riesce a individuare le aree più sporche dell’abitazione e pulirle con un’attenzione diversa rispetto ad altre zone della casa più pulite.

In più, porta in dote l’integrazione con l’Assistente Google e Alexa, a cui è possibile chiedere di avviare una pulizia a fondo della casa con pochi semplici comandi vocali.

Roomba i1, il nuovo robot aspirapolvere di iRobot, è in offerta a soli 279,90 euro su amazon.it (minimo storico). L’articolo, venduto e spedito da Amazon, è acquistabile anche in 5 rate a interessi zero da 55,98 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.