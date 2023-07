Robot Aspirapolvere Slim, il tuo aiutante per le PULIZIE DOMESTICHE costa solo 110€

Amazon Basics presenta il suo Robot Aspirapolvere Slim: il compagno ideale per mantenere la tua casa pulita in modo semplice ed efficiente. Questo robot aspirapolvere, dotato di una potenza di 18 W e una forza di aspirazione di 800 Pa, garantisce prestazioni di pulizia affidabili, rimuovendo lo sporco e la polvere da ogni angolo della tua casa. Il tutto spendendo, oggi, appena 110€ grazie alla promozione su Amazon che lo sconto del 22%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Robot Aspirapolvere Slim, una genialata in casa

Con le sue sei modalità di pulizia, il Robot Aspirapolvere Slim offre una flessibilità completa per soddisfare le tue esigenze di pulizia. Puoi selezionare la modalità standard per una pulizia generale, la modalità a punti per concentrarti su aree specifiche o la modalità di pulizia dei bordi per rimuovere lo sporco lungo i muri e negli angoli difficili da raggiungere. Il robot è dotato di un sensore di protezione anti-urti che gli consente di rilevare gli ostacoli e di evitare collisioni, garantendo la protezione dei mobili e degli oggetti presenti nella tua casa.

Inoltre, il sensore di protezione anti-cadute assicura che il robot rimanga al sicuro evitando scale e dislivelli. Il robot aspirapolvere Slim è dotato di un serbatoio di raccolta polvere con una capacità di 0,35 L. Puoi lasciarlo lavorare senza preoccuparti di doverlo svuotare frequentemente. Inoltre, grazie alla sua funzione di ricarica automatica, il robot tornerà autonomamente alla sua base di ricarica quando la batteria si sta esaurendo.

Acquistando il Robot Aspirapolvere Slim di Amazon Basics, riceverai anche un kit extra, che potrebbe includere spazzole di ricambio o filtri aggiuntivi. Questo ti permette di avere tutto ciò di cui hai bisogno per mantenere il tuo robot in ottime condizioni nel tempo. Con la sua potenza di aspirazione, le modalità di pulizia versatili e i sensori di protezione, otterrai risultati eccezionali in termini di pulizia e praticità. Il tutto spendendo, oggi, appena 110€ grazie alla promozione su Amazon che lo sconto del 22%. Le spedizioni sono gratis.

