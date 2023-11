Robot aspirapolvere top di gamma: ecco lo SCONTO Black Friday!

Anche se è già lunedì, oggi vi parliamo ancora di Black Friday su Amazon! Ecco lo sconto che vi permetterà di acquistare il Dreame L20 Ultra: un robot aspirapolvere top di gamma! Il prezzo è super concorrenziale! Oggi infatti il prodotto è in sconto del 17% e costa solo 999,99€. Non aspettare: compralo subito!

Pulisci la casa like a pro: ecco il robot aspirapolvere migliore del mercato!

Con delle caratteristiche da fare invidia a modelli più costosi, il Dreame L20 Ultra è uno dei prodotti più convenienti del mercato.

Questo robot aspirapolvere lavapavimenti è molto funzionale e pratico. Grazie alle spazzole rotanti, è in grado di pulire anche lo sporco più ostinato: lava e aspira tutto ciò che è depositato sul pavimento.

La stazione di ricarica è un vero e proprio concentrato di tecnologia: pulisce le spazzole lavapavimento, svuota il cestello dello sporco e riempie d’acqua il serbatoio del robot. In questo modo, la superficie da lavare sarà sempre pulita anche quando sarete lontani da casa. Si tratta di una bella comodità considerando la vita frenetica di tutti i giorni.

L’aspirazione è molto potente e riesce sia a ripulire il pavimento dallo sporco più grande che dai piccolissimi residui: direte addio alla polvere e tutta la sporcizia quotidiana.

Inutile dire che il robot aspirapolvere lavapavimenti può essere sempre controllato tramite app: in pochi semplici tocchi, sarete sempre informati sullo stato della stazione di ricarica, sulla necessità di svuotare il serbatoio originale o sulla necessità di riempire il serbatoio d’acqua per il lavaggio. Non manca la mappatura dell’appartamento, la possibilità di avviare un programma di pulizia specifico per stanza e una programmazione automatica profonda.

Grazie agli sconti Black Friday, ancora disponibili quest’oggi, il Dreame L20 Ultra è in super sconto Amazon! Il prezzo? Solo 999,99€ con il ribasso del 17%. Compralo subito per approfittare degli sconti eslcusivi di questo periodo!

