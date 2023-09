Robot Aspirapolvere Xiaomi: Prezzo MAI VISTO su Amazon

Un supporto alle faccende di casa fa sempre comodo, soprattutto se vi tocca stare fuori casa per molte ore al giorno o se avete mille altri impegni da dover rispettare. In questo caso Xiaomi vi corre in soccorso con il suo aspirapolvere robot Vacuum S10+ e, in particolar modo, a correre in vostro soccorso è lo sconto che Amazon applica su questo dispositivo affidabile e di enorme qualità: 24% di sconto per un prezzo finale di 339,99€ al fronte dei 449,99€ del prezzo di listino per un risparmio totale di ben 110 euro.

Xiaomi e Amazon vi fanno risparmiare sulla pulizia della vostra casa!

L’offerta proposta da Amazon è decisamente allettante. Xiaomi nel corso degli anni si è guadagnata un posto di spessore nell’ambito della tecnologia e degli elettrodomestici. Questo aspirapolvere robot, il Vacuum S10+ si presenta con delle specifiche e caratteristiche di tutto rispetto. Una potente ventola di aspirazione da 4000 Pa, 4 impostazioni di potenza di aspirazione che consentono di rimuovere polvere, capelli, peli animali e particelle di grandi dimensioni in una sola passata. La durata della batteria fino a 2 ore con la capacità di 5200mAh; il robot può pulire aree fino a 200 metri quadrati in modalità Standard.

I doppi panni lavapavimenti ruotano ad alta velocità per simulare l’effetto della pulizia manuale a pressione, ottimizzando notevolmente la potenza di pulizia e rimuovendo ottimamente le macchie umide, secche e di altro tipo; inoltre, i panni lavapavimenti compositi a doppio strato permettono un forte assorbimento d’acqua e una rimozione ottima delle macchie. La presenza della navigazione laser e sistema 3D di riconoscimento degli ostacoli, il robot evita con precisione gli ostacoli e protegge le superfici verniciate dei mobili, riducendo notevolmente il rischio di incastrarsi e colpire ostacoli anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Non perdete, dunque, la possibilità di acquistare questo robot aspirapolvere di casa Xiaomi al 24% di sconto per un prezzo finale di 339,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.