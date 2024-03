Robot Aspirapolvere Xiaomi: SUPER SCONTO grazie alle Offerte di Primavera

Tra i vari robot aspirapolvere che ci sono sul mercato, alcuni prodotti si presentano con delle promesse fin troppe ambiziose. Tuttavia, ce ne sono alcuni che riescono veramente a rispettare le aspettative, e tra questi c’è sicuramente il robot aspirapolvere di Xiaomi, illustre produttore cinese, che è acquistabile oggi su Amazon con un ottimo sconto. Disponibile ancora per poche ore, possiamo acquistarlo con una detrazione del 22%, che fissa il prezzo finale a soli 189,00€.

Robot Aspirapolvere Xiaomi: solo per oggi lo potrai trovare con un super sconto

Il modello di questo aspirapolvere è il S12 e dispone di una tecnologia di navigazione laser, ciò significa che riesce a eseguire delle scansioni a 360° del posto in cui viene collocato in modo da poter identificare in maniera rapida e chiara l’ambiente domestico e creare una mappa precisa della casa. In più, questo prodotto è dotato di un ottimo sensore di latenza laser all’avanguardia che ti consente un posizionamento preciso, misurazione accurate della distanza percorsa e delle prestazioni che non ti deluderanno praticamente mai.

Il potente motore a spazzole da 4000 Pa fa sì che questo robot aspirapolvere riesca a rimuovere la polvere e i capelli con una facilità impressionante. Dispone di un serbatoio dell’acqua che serve a lasciare l’acqua sul pavimento in modo uniforme per garantire un’umidità costante senza bagnare il pavimento. Le impostazioni dell’acqua disponibili sono in tutto tre e vanno settate in base al pavimento di cui disponiamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.