Robot aspirapolvere yeedi vac 2 DOPPIO sconto clamoroso: 14% più coupon da 140€

Yeedi annuncia un esclusivo sconto per tutti i suoi utenti sul suo recente modello Yeedi vac 2, che è infatti disponibile su Amazon al prezzo speciale di 249€. Segui questo link, e fatto tuo con lo sconto del 14% su Amazon in combinazione col coupon bonus da 140€ che ti fa abbassare ulteriormente il prezzo fino a 159€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Il device ha un sistema di pulizia oscillante unico e una potente potenza di aspirazione di 3000 Pa. Con il doppio miglioramento delle capacità ed efficienza di pulizia, elimina efficacemente le macchie ostinate, ed è un buon aiuto per le pulizie di casa.

Yeedi vac 2, performance elevate a un prezzo contenuto

Ereditando la collaudata integrazione di aspirapolvere e mop system dalla serie yeedi vac, yeedi vac 2 pro perfeziona la sua funzione di pulizia con un esclusivo sistema di mopping a movimento oscillante. Questo innovativo sistema di pulizia si muove avanti e indietro per imitare il movimento della pulizia a mano, ma 5 volte più veloce, così anche le macchie più fastidiose possono essere eliminate facilmente.

Inoltre, guidato dalla tecnologia 3D obstacle avoidance, il robottino yeedi vac 2 pro rileva intelligentemente gli oggetti sulla loro strada e reagiscono in tempo per schivarli. Grazie al riconoscimento intelligente degli oggetti sul pavimento, il robot può iniziare a pulire immediatamente senza dover aspettare che qualcuno raccolga eventuali ingombri.

Yeedi, lo ricordiamo in chiusura, è un marchio di aspirapolvere robot dedicato ad aiutare i propri utenti a semplificare le task della vita quotidiana. Nella convinzione che tutte le funzioni e le innovazioni debbano servire la maggioranza, l’azienda mira a introdurre quindi prodotti di pulizia intelligenti in più case per aiutare gli utenti a mantenere la loro “pulita e sana con facilità”.

Prendilo subito approfittando dell’incredibile sconto del 14% su Amazon in combinazione col coupon bonus da 140€ che ti fa abbassare ulteriormente il prezzo fino a 159€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.