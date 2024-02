Robot Cecotec 5-in-1 a MENO DI 100 EURO: lo sconto Amazon è ASSURDO

Basta spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa! Delega le faccende domestiche al Robot aspirapolvere Cecotec Conga 999 Origin Genesis, al momento disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non perdere l’occasione così conveniente di rivoluzionare le pulizie di casa!

Robot aspirapolvere Cecotec Conga 999 Origin Genesis: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot aspirapolvere Cecotec Conga 999 Origin Genesis si contraddistingue per specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono un top di gamma nel suo settore.

Un unico dispositivo è in grado di svolgere 5 azioni diverse: spazza, aspira, lava e asciuga. Ha una bocca di aspirazione senza spazzola centrale per evitare ogni tipo di groviglio, e due spazzole laterali per spazzare con più portata.

Sfruttando la tecnologia casuale per la navigazione autonoma, il robot si adatta alla tua casa, rileva gli ostacoli, pulisce sotto i mobili e previene le cadute in zone con diversi livelli di altezza. In questo modo ogni angolo sarà brillante e la pulizia è assicurata anche nelle zone più nascoste.

Grazie ai 5 programmi di pulizia e ai 2 livelli di pulizia, il dispositivo soddisfa tutte le tue esigenze. Inoltre, ha la funzione di asciugare il pavimento dopo il lavaggio in modo automatico.

Dispone di un’autonomia elevatissima che arriva fino a 120 minuti con tecnologia Total Surface per garantire una pulizia completa. Per finire, puoi controllare il robot tramite telecomando o da qualsiasi luogo tramite l’applicazione adibita: seleziona le modalità, la programmazione, il livello di aspirazione o il livello di pulizia comodamente e rapidamente con un tocco.

Oggi il Robot aspirapolvere Cecotec Conga 999 Origin Genesis è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 38%. Corri a fare il tuo ordine per rivoluzionare le pulizie di casa!

