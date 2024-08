Robot che ASPIRA E LAVA in un attimo a 100 EURO IN MENO su Amazon

Sei appena tornato dalle ferie e già hai l’incubo delle pulizie domestiche? Delega tutto al Robot aspirapolvere e lavapavimenti dreame L10s Plus, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad uno sconto maxi del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere potrebbe terminare da un momento all’altro!

Robot aspirapolvere e lavapavimenti dreame L10s Plus: tutte le funzionalità

Il Robot aspirapolvere e lavapavimenti dreame L10s Plus è un alleato perfetto per le tue pulizie domestiche giornaliere.

Si contraddistingue per il Sistema DualBoost 2.0 che assicura una pulizia prolungata e super efficiente: questo vuol dire che il dispositivo raccoglie fino a 90 giorni di polvere nel sacchetto da 4 litri così non dovrai svuotarlo frequentemente ed avrai pavimenti sempre impeccabili.

In più dispone del sistema di pulizia DuoScrub che pulisce in profondità grazie ai due moci rotanti ad alta velocità e al serbatoio da 300 ml. La doppia azione delle spazzole ha una efficacia ancora maggiore contro le macchie per rendere splendente qualsiasi tipologia di superficie in casa.

Per non farsi mancare niente, il robot è dotato anche del sistema Vormax che garantisce 7.000 Pa di aspirazione e quindi elimina con facilità peli, sporco e residui. Inoltre, il sistema di rilevamento intelligente di L10s Plus evita i potenziali ostacoli, come le scarpe, aggirandoli e pulendo intorno.

