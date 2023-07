Robot Ecovacs Deebot N8: aspira e lava a un prezzo super con questo coupon

Deebot N8 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti dell’azienda Ecovacs dotato dell’avanzato sistema OZMO e della scansione laser dToF (Direct Time of Flight). Rappresenta la soluzione ideale per chi dispone di una casa molto ampia, grazie all’ottima durata della batteria, adattandosi a tutte le diverse tipologie di superfici, dalle piastrelle alla moquette, dal marmo al parquet in legno.

Su Amazon lo trovi in sconto a 269 euro, a cui devi aggiungere però un coupon regalo del valore di 21 euro, per un prezzo finale super di 248 euro. L’articolo è spedito da Amazon, questo significa che lo puoi ricevere a casa tua senza pagare le spese di spedizione se sei cliente Prime.

Robot Ecovacs Deebot N8 in offerta a 248 euro su Amazon

Il robot Deebot N8 è dotato di una forza aspirante che raggiunge il valore di 2300 Pa, con una potenza dunque superiore al 53% rispetto alla precedente generazione. Se utilizzi la modalità Max+, in combinazione con la nuova spazzola mobile, rimuovi la polvere annidata in profondità anche dai tappeti dove prima era impossibile pulire.

Ma il vero fiore all’occhiello del nuovo robot di Ecovacs è il sistema lavapavimenti OZMO, grazie al quale il Deebot N8 è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente. A tutto questo si aggiunge un serbatoio dell’acqua più che generoso, per consentire anche alle famiglie che abitano in una casa di dimensioni importanti di servirsi di questo robot in tutta tranquillità.

Approfitta del coupon regalo di Amazon del valore di 21 euro per portare a casa il robot Ecovacs Deebot N8 al prezzo super di 248 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.