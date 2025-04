Robot LEFANT M1: aspirazione e lavaggio in un'unica soluzione

LEFANT M1 rappresenta una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata per chi desidera unire aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo. Proposto attualmente a 169,99€, con uno sconto del 58% rispetto al prezzo originale di 399,99€, questo robot offre funzionalità di alto livello, posizionandosi come una scelta interessante per il mercato dei robot aspirapolvere.

LEFANT M1, il robot aspirapolvere che devi avere

Una delle caratteristiche distintive del LEFANT M1 è la presenza della tecnologia di navigazione LIDAR, supportata da un algoritmo SLAM che consente al dispositivo di creare mappe dettagliate degli ambienti domestici. Questo sistema garantisce una copertura precisa e completa delle superfici, anche in spazi ristretti. Grazie al design compatto, con un diametro di soli 32 cm, il robot è in grado di muoversi agilmente sotto i mobili bassi e negli angoli più difficili da raggiungere.

Tra i punti di forza principali del LEFANT M1 troviamo:

Potenza di aspirazione regolabile fino a 4000 Pa, con tre livelli di intensità per adattarsi a diverse esigenze di pulizia.

fino a 4000 Pa, con tre livelli di intensità per adattarsi a diverse esigenze di pulizia. Sistema di lavaggio integrato , dotato di un serbatoio d’acqua da 160 ml e un controllo del flusso su tre livelli per un utilizzo ottimale.

, dotato di un serbatoio d’acqua da 160 ml e un controllo del flusso su tre livelli per un utilizzo ottimale. Capacità di raccolta polvere generosa, grazie a un contenitore da 520 ml, ideale per gestire sessioni di pulizia prolungate.

generosa, grazie a un contenitore da 520 ml, ideale per gestire sessioni di pulizia prolungate. Personalizzazione tramite app , che consente di programmare orari, definire aree di pulizia specifiche o escludere zone, rendendo l’esperienza d’uso estremamente flessibile.

, che consente di programmare orari, definire aree di pulizia specifiche o escludere zone, rendendo l’esperienza d’uso estremamente flessibile. Compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Home , per un controllo ancora più immediato.

e , per un controllo ancora più immediato. Un’autonomia di funzionamento fino a 150 minuti, supportata da una batteria da 4000 mAh.

Il prodotto viene fornito con una dotazione completa di accessori, tra cui base di ricarica, alimentatore, contenitore combinato, filtri HEPA di ricambio, spazzole laterali e strumenti per la manutenzione. Questo pacchetto garantisce un utilizzo immediato e senza complicazioni, con una copertura di garanzia di due anni e un servizio clienti sempre disponibile.

In un mercato competitivo, il LEFANT M1 si distingue per il perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata e praticità. La possibilità di gestire aspirazione e lavaggio con un unico dispositivo, unita alla facilità d’uso e alle opzioni di personalizzazione, lo rende una scelta ideale per chi cerca un supporto concreto nella gestione delle pulizie domestiche. Acquistalo adesso su Amazon al prezzo speciale di soli 169,99€ con uno sconto importante del 58% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.