Robot Roborock in sottocosto (e con il coupon da 100€ lo paghi ancora meno!)

Tra tutti i tuoi impegni quotidiani non hai mai tempo a sufficienza di pulire casa? Da oggi puoi delegare le tue faccende domestiche al Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master, al momento disponibile su Amazon a soli 982 euro grazie ad uno sconto del 17% ed un ulteriore coupon di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 680 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una doppia offerta del genere è davvero irripetibile!

Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Roborock Qrevo Master è un vero e proprio prodigio della tecnologia che ti supporterà al massimo nelle tue faccende domestiche.

Una delle sue caratteristiche principali è la potentissima aspirazione HyperForce da 10.000 Pa e i doppi rulli controrotanti interamente in gomma: in questo modo capelli, polvere e detriti vengono catturati in modo efficace su varie superfici, come legno, piastrelle e tappeti, così da ottenere sempre risultati eccezionali anche negli angoli più nascosti.

In più il dispositivo è dotato della tecnologia per la spazzola laterale FlexiArm Design e del Sistema per il lavaggio dei bordi che garantiscono una pulizia impeccabile eliminando ogni tipologia di sporco.

Tra l’altro, il robot garantisce una navigazione più intelligente che mai grazie alla luce strutturata e alla telecamera RGB che identifica ed evita 62 tipi di oggetti in 20 categorie: così facendo può aggirare rapidamente tutti gli ostacoli riducendo al minimo la necessità di intervento manuale.

