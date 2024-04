Robot roborock Q5 Pro+ ad un PREZZO INCREDIBILE grazie al COUPON SCONTO di 190€

Un’offerta incredibile quella proposta oggi da Amazon. Il robot roborock Q5 Pro+ aspira e lavapavimenti è proposto ad un prezzo praticamente stracciato grazie al coupon sconto attivabile direttamente dalla pagina prodotto del valore di 190 euro. Il prezzo di partenza per questo robot aspira e lavapavimenti è di 549€. Ciò vuol dire che puoi averlo al prezzo finale di 359€. Un costo irrisorio per le caratteristiche e le funzionalità di questo ottimo robot pensato per assicurare una pulizia della casa profonda e completa.

Robot roborock Q5 Pro+: potenza e funzionalità a soli 359€

Il robot roborock Q5 Pro+ è il prodotto ideale, se sei in cerca di un robot tutto efficace su ogni tipo di pavimento. Grazie alle sue doppie spazzole in gomma e la potenza di aspirazione da 5500 Pa, il robot roborock Q5 Pro+ è in grado di raccogliere i peli e rimuovere la polvere e lo sporco su tappeti e diverse tipologie di superfici.

Dotato di navigazione LiDAR PreciSense e mappatura 3D, il dispositivo è in grado di scansionare e crea mappe dettagliate delle aree della casa per trovare un percorso ottimale per la pulizia.

Grazie a programmi di pulizia personalizzati, inoltre, puoi decidere tu quando il robot aspirapolvere deve attivarsi per pulire e impostare flussi di lavoro per aree particolari della casa. Non dimentichiamoci poi che questo aspirapolvere lavapavimenti è perfettamente compatibile con le scelte rapide di Alexa, Google Home e Siri, risponde ai comandi vocali e si adatta perfettamente alla casa in rete, quindi non dovrai far altro che rilassarti e lasciar fare tutto al tuo nuovo robot aspirapolvere.

Se quello che stavi cercando è un robot aspirapolvere lavapavimenti dotato di tutte le funzionalità necessarie per una pulizia profonda della casa ma ad un prezzo accessibile, questa offerta fa proprio al caso tuo. Corri dunque ad attivare il coupon sconto di 190€ e metti le mani sul potente robot roborock Q5 Pro+, solo per oggi ad un prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.