Lidl si è spinta oltre: ora ha il robot che hai sempre sognato in super sconto

Lidl porta online nell’estate 2026 il robot tagliaerba Parkside Performance PPAMR 1250 A1, venduto in Europa a 429 euro. Il suo punto di forza è l’assenza del filo perimetrale: batteria e base di ricarica sono incluse e il robot punta a rendere più semplice la gestione automatica del prato.

Parkside PPAMR 1250 A1: cosa offre a 429 euro

Il prezzo è uno degli aspetti più interessanti: 429 euro per un robot tagliaerba senza filo perimetrale, una categoria che fino a poco tempo fa era spesso associata a cifre superiori ai 500 euro.

Secondo la scheda tecnica, il Parkside Performance PPAMR 1250 A1 è progettato per prati fino a 1.250 metri quadrati. La larghezza di taglio è di 22 centimetri, mentre l’altezza massima arriva a 60 millimetri.

La novità principale riguarda però il sistema di navigazione. Il robot utilizza una camera per riconoscere prato, limiti e ostacoli, evitando quindi la posa del classico cavo lungo il perimetro del giardino.

Camera, fari LED e sensore pioggia

La navigazione tramite camera permette al robot di orientarsi senza filo perimetrale. Per funzionare al meglio, però, deve riuscire a distinguere con chiarezza l’erba dalle superfici circostanti, quindi luce, bordi e conformazione del giardino possono incidere sulle prestazioni.

Tra le dotazioni ci sono anche i fari LED frontali, che secondo il produttore aiutano la camera quando la luminosità diminuisce. È presente inoltre un sensore pioggia: in caso di precipitazioni intense, il robot può rientrare automaticamente alla stazione di ricarica.

Il modello è quindi pensato per ridurre al minimo gli interventi manuali, soprattutto rispetto ai robot più tradizionali che richiedono l’installazione e la manutenzione del filo perimetrale.

I limiti da considerare prima dell’acquisto

Il Parkside PPAMR 1250 A1 sembra più adatto a prati regolari, con margini ben riconoscibili e pochi ostacoli. Secondo quanto riportato, Lidl consiglia cordoli o pietre perimetrali in cemento larghi circa 20 centimetri per aiutare la camera a individuare correttamente i bordi.

La pendenza massima dichiarata è del 25%. Giardini con salite marcate, passaggi stretti, aiuole irregolari, zone d’ombra o molti ostacoli potrebbero quindi rappresentare uno scenario più difficile.

Non risultano, almeno dalle informazioni disponibili, sistemi avanzati come GPS RTK o mappatura più complessa. Senza test indipendenti approfonditi non è quindi possibile stabilire con certezza quanto sia preciso in tutte le condizioni.

Nel complesso, il robot tagliaerba Lidl da 429 euro punta soprattutto sul rapporto tra prezzo, superficie dichiarata e semplicità di installazione. Può essere interessante per chi ha un prato ben delimitato e cerca un modello automatico senza filo perimetrale, con camera, fari LED e sensore pioggia, senza arrivare ai prezzi dei prodotti di fascia più alta.