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Se pensate che i robot umanoidi siano ancora roba da fantascienza lontana dalla realtà quotidiana, l’arrivo in Italia del robot umanoide Honor D1 potrebbe farvi cambiare idea. Honor, il marchio cinese di smartphone con sede a Shenzhen, ha presentato a novembre 2026 per la prima volta in Europa i suoi due robot bipedi — il D1 e il Vita Boy — portando in scena una delle dimostrazioni più spettacolari del settore: una macchina a forma umana capace, secondo le dichiarazioni dell’azienda, di superare i 47 km/h. Un dato che, come vedremo, merita qualche approfondimento.

Il robot umanoide Honor D1 sbarca in Italia: cosa sappiamo

Il Flash D1 — chiamato anche Lightning o semplicemente D1 — è un robot bipede alto 169 cm, progettato per replicare la biomeccanica della corsa umana ad alte prestazioni. Honor lo ha presentato ufficialmente al pubblico italiano nel novembre 2026, segnando un momento storico: si tratta della prima volta in cui questi robot arrivano in Europa.

A introdurre il progetto è stato Pier Giorgio Furcas, General Manager di Honor in Italia, che ha sottolineato come il D1 rappresenti un passo concreto dell’azienda verso il mercato della robotica umanoide, un settore in rapida espansione a livello globale.

Insieme al D1 è arrivato anche il Vita Boy, un robot pensato per ambienti commerciali e retail — una proposta completamente diversa per vocazione e caratteristiche, ma complementare nella visione strategica di Honor.

Velocità da record (o quasi): il nodo dei 47 km/h

Il dato che ha fatto più rumore è quello sulla velocità. Honor dichiara che il D1 è capace di superare i 47 km/h, una cifra che, se confermata, lo collocherebbe al di sopra della velocità massima mai raggiunta da un essere umano in gara. Vale la pena ricordare che già il 28 agosto 2026 Linkiesta aveva dedicato un articolo al fenomeno dei robot umanoidi cinesi veloci quanto — o più — di Usain Bolt, pur sottolineando che le loro capacità operative in contesti industriali restano ancora limitate.

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C’è però una discrepanza da segnalare: le specifiche tecniche ufficiali del D1 riportate dalla documentazione di settore indicano una velocità massima di 26 km/h, ben diversa dai 47 km/h citati nei comunicati di Honor. In pratica, il dato da 47 km/h sembra essere una dichiarazione di marketing, mentre le specifiche tecniche parlano di 26 km/h. Anche il peso presenta una divergenza simile: Honor indica 67 kg, mentre altre fonti tecniche riportano circa 45 kg. Chi si avvicina a questo prodotto con interesse tecnico farebbe bene a tenere a mente queste differenze.

Cosa c’è dentro il D1: specifiche tecniche

Al di là dei numeri in discussione, l’architettura del D1 è genuinamente interessante. Il robot è dotato di 25 gradi di libertà complessivi, che gli permettono movimenti articolati e fluidi. Le gambe hanno una geometria allungata, con un’estensione di 90-95 cm, progettata per replicare l’efficienza del passo di un atleta d’élite.

Sul fronte della sensoristica e dell’elaborazione dati, il D1 integra:

Doppio LiDAR — sensori laser che mappano l’ambiente in tempo reale;

— sensori laser che mappano l’ambiente in tempo reale; Posizionamento satellitare per la localizzazione precisa;

per la localizzazione precisa; Elaborazione AI a bordo, che consente decisioni autonome senza dipendere da connessioni esterne.

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Per gestire il calore generato dai motori ad alta velocità, il sistema utilizza un raffreddamento a liquido con portata di 4 litri al minuto — una soluzione tipica dei sistemi ad alte prestazioni, mutuata dal mondo dell’elettronica e dei motori da competizione.

Il D1 alla Milano Half Marathon: la prova su strada

La presentazione italiana del robot umanoide Honor D1 non è rimasta confinata a una sala conferenze. Il 10 novembre 2026, durante la Milano Half Marathon — con oltre 20.000 runner al via — il Flash D1 ha percorso circa 1,5 km in una corsia dedicata, affiancando i partecipanti umani. L’evento, documentato anche da Cellulare Magazine, ha rappresentato una vetrina pubblica di grande impatto per Honor e per l’intera industria della robotica umanoide.

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La scelta della maratona non è casuale: il D1 aveva già dimostrato la propria resistenza completando una mezza maratona di 21,1 km in 50 minuti e 26 secondi, un risultato che pone il robot in una categoria di resistenza atletica raramente vista in macchine di questo tipo.

Honor nel mercato della robotica: una strategia in costruzione

Honor è nota al grande pubblico soprattutto per gli smartphone, ma l’ingresso nella robotica umanoide segnala un’ambizione più ampia. Il D1 e il Vita Boy rappresentano due approcci distinti: il primo punta sulle prestazioni fisiche e la corsa, il secondo è orientato all’interazione in ambienti commerciali.

Il mercato dei robot umanoidi è in piena evoluzione, con player cinesi sempre più competitivi sul piano tecnologico e dei costi. L’arrivo in Europa — e in particolare in Italia — suggerisce che Honor voglia posizionarsi su questo segmento prima che si consolidi, anche se tempi, prezzi e modalità di distribuzione non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

Per chi vuole seguire da vicino gli sviluppi tecnici del settore, Humanoid Guide offre una scheda dettagliata con le specifiche del D1 costantemente aggiornata.

Quello che è già chiaro è che il robot umanoide Honor D1 non è un concept da laboratorio: corre, suda — metaforicamente — e si è già mostrato in pubblico davanti a migliaia di persone. Le cifre sulle prestazioni vanno ancora verificate con più rigore, ma la direzione intrapresa da Honor è concreta. Nei prossimi mesi capiremo se questa tecnologia troverà applicazioni reali nel mercato italiano o resterà, per ora, una spettacolare dimostrazione di potenziale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.