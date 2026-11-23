Immagine generata con AI

Se sei abituato a immaginare i robotaxi come il futuro imminente della mobilità urbana, la notizia di novembre 2026 dalla California ti farà riflettere. Il California Department of Motor Vehicles ha emesso un divieto formale che rende i robotaxi vietati in autostrada in California, costringendo Waymo — la società di guida autonoma di Alphabet Inc., la casa madre di Google — a sospendere il servizio sulle freeway in tutti gli Stati Uniti dove opera. Non si tratta di un rallentamento temporaneo per manutenzione: le autorità californiane hanno dichiarato che i veicoli rappresentano un «imminent hazard to public safety», ovvero un pericolo imminente per la sicurezza pubblica.

Il divieto del 11 novembre 2026: cosa ha deciso la California

Il provvedimento è stato emesso l’11 novembre 2026 dal California DMV, l’ente statale che regola la circolazione stradale e le autorizzazioni per i veicoli autonomi. La decisione non lascia spazio a interpretazioni: i robotaxi di Waymo non possono più circolare sulle autostrade californiane finché l’azienda non dimostrerà di aver adottato misure correttive efficaci.

In pratica, significa che la sospensione non ha una data di scadenza prefissata. Non c’è una deadline — una scadenza — entro cui Waymo deve rientrare in servizio. Il via libera dipenderà esclusivamente dalla capacità dell’azienda di convincere le autorità di aver risolto i problemi alla base del divieto. Una condizione che, nella storia della regolamentazione della guida autonoma, è piuttosto insolita per la sua severità.

Gli incidenti che hanno fatto scattare il blocco

Due episodi documentati hanno pesato in modo determinante sulla decisione delle autorità. Il primo riguarda un veicolo Waymo che ha tentato di sorpassare agenti della polizia stradale impegnati in un’operazione di controllo del traffico su una freeway nell’area di San Francisco. Gli agenti stavano eseguendo un cosiddetto traffic break — una manovra in cui le forze dell’ordine rallentano o bloccano il flusso veicolare per motivi di sicurezza — e il robotaxi ha reagito in modo non conforme alle procedure di emergenza previste.

→ Leggi anche: Dispositivi di sicurezza auto obbligatori da luglio 2026

Il secondo episodio è ancora più preoccupante: tre veicoli Waymo sono entrati in una zona di cantiere attiva su una freeway di San Francisco, ignorando la chiusura in corso. Entrare in un’area di lavori stradali attivi significa esporre operai, veicoli di servizio e altri utenti della strada a rischi concreti. Sono proprio questi due episodi — e non una serie statistica più ampia — a costituire la base documentata del provvedimento del California DMV.

Perché i robotaxi vietati in autostrada in California colpiscono tutta la rete USA

Waymo opera oggi in 15 città americane, ma il servizio con guida completamente autonoma sulle freeway era attivo solo in alcune di esse, tra cui San Francisco e Los Angeles. Nonostante questo, la risposta dell’azienda al divieto californiano è stata di sospendere il servizio autostradale su scala nazionale.

È una scelta che dice molto sulla centralità della California nel sistema regolatorio della guida autonoma. Lo Stato è da anni il laboratorio principale per le sperimentazioni di veicoli a guida autonoma, e le decisioni del suo DMV hanno un peso che va ben oltre i confini statali. Per Waymo, operare in contrasto con le indicazioni delle autorità californiane avrebbe rischiato di compromettere l’intera strategia di espansione.

Immagine generata con AI

Per dare un’idea della dimensione dell’operazione coinvolta: secondo i dati disponibili a giugno 2026, Waymo contava 3.871 robotaxi in servizio, erogava 500.000 corse a pagamento a settimana e aveva percorso complessivamente 200 milioni di miglia in modalità completamente autonoma. Il blocco autostradale non ferma l’intero servizio urbano, ma rappresenta comunque una limitazione significativa per una flotta di queste dimensioni.

→ Leggi anche: BYD arriva in Italia: auto elettrica a 12.200 euro

Cosa deve fare Waymo per tornare in autostrada

Il punto fondamentale della vicenda è che la sospensione è reversibile, ma non automatica. Waymo dovrà dimostrare — in modo concreto e verificabile — di aver adottato misure correttive efficaci per i comportamenti che hanno causato i due incidenti documentati.

Questo potrebbe significare aggiornamenti agli algoritmi di riconoscimento delle situazioni di emergenza, nuove procedure per la gestione dei traffic break da parte delle forze dell’ordine, o sistemi migliorati per il rilevamento delle chiusure stradali attive nei cantieri. L’azienda non ha ancora comunicato una roadmap pubblica dettagliata, e al momento non esiste una data ufficiale per la ripresa del servizio autostradale.

Situazione attuale: servizio driverless sulle freeway sospeso in tutti gli USA

servizio driverless sulle freeway sospeso in tutti gli USA Condizione per il ritorno: dimostrazione di misure correttive accettate dal California DMV

dimostrazione di misure correttive accettate dal California DMV Tempistica: non definita, dipende dall’iter di verifica delle autorità

non definita, dipende dall’iter di verifica delle autorità Servizio urbano: non coinvolto dal divieto, continua nelle città dove Waymo opera

Cosa significa per il futuro della guida autonoma

Il caso Waymo riapre un dibattito che la corsa all’innovazione aveva in parte messo in secondo piano: quanto sono davvero pronti i sistemi di guida autonoma a gestire le situazioni imprevedibili del traffico reale? Le freeway, con le loro dinamiche ad alta velocità, le operazioni delle forze dell’ordine e i cantieri mobili, rappresentano ambienti particolarmente complessi per un sistema che ragiona in modo algoritmico.

Non si tratta di mettere in discussione i progressi reali della tecnologia — 200 milioni di miglia autonome sono un dato che parla da solo — ma di riconoscere che esistono ancora scenari limite in cui il comportamento del veicolo non è all’altezza delle aspettative di sicurezza. Le autorità californiane hanno scelto di intervenire prima che uno di questi scenari si trasformasse in un incidente grave. Per sapere se Waymo riuscirà a rientrare sulle autostrade in tempi brevi, bisognerà aspettare la risposta del California DMV alle misure correttive che l’azienda presenterà. Nel frattempo, il dibattito su come regolamentare la guida autonoma sulle strade ad alta percorrenza è tornato al centro dell’agenda politica e industriale, e non solo negli Stati Uniti. Puoi seguire gli aggiornamenti ufficiali direttamente sul sito del California DMV dedicato ai veicoli autonomi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.