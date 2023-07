Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless, il mouse da veri Pro in super sconto!

Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless è un mouse gaming senza fili e senza compromessi, un dispositivo che unisce qualità costruttiva, ergonomia e ovviamente prestazioni di precisione pensate per i gamer più appassionati. Questo mouse è davvero un’arma in più nelle mani dei giocatori più esigenti, il prezzo di listino ci dice questo, ma oggi Amazon ci regala uno sconto davvero niente male: un sontuoso MENO 42% che fa precipitare il costo sino a fermarlo a 44,99 euro! Il mouse sta andando a ruba, le sue qualità sono innegabili, i gamer parlano chiaro in tal senso: compratelo ora o ve ne pentirete!

Bello e precisissimo!

Una delle caratteristiche distintive di Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless è il suo sensore ottico Owl-Eye: con una sensibilità massima di 16.000 DPI, il mouse è davvero preciso e responsivo, e può essere personalizzato per adattarsi alle preferenze individuali di ogni giocatore. La funzione di adattamento automatico del sensore ottico assicura che il mouse reagisca automaticamente alle diverse superfici, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Oltre alle sue caratteristiche tecniche avanzate, Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless vanta anche un design ergonomico che si adatta comodamente alla mano. Con un impugnatura sagomata e texture antiscivolo su entrambi i lati, il mouse offre una presa sicura e confortevole per sessioni di gioco prolungate. I pulsanti principali sono progettati per resistere a milioni di clic e offrono una risposta nitida e reattiva.

Inoltre, Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless è dotato di un sistema di illuminazione RGB Aimo personalizzabile che aggiunge un tocco di stile al proprio setup gaming. Con 16,8 milioni di opzioni di colore, è possibile creare effetti di illuminazione unici e sincronizzarli con altre periferiche Aimo compatibili per creare un’atmosfera immersiva durante il gioco.

La connessione wireless del Roccat Kain 202 Aimo RGB Wireless è affidabile e senza latenza grazie alla tecnologia wireless 2,4 GHz. La batteria integrata offre un’autonomia fino a 50 ore di utilizzo continuo, rendendolo ideale per lunghe sessioni di gioco senza dover preoccuparsi di doverlo ricaricare frequentemente.

Offerta davvero eccezionale questa proposta da Amazon oggi: un mouse del genere, pensato per il gaming e super preciso, va davvero acquistato!

