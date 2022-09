Rode Wireless Go II: finalmente in offerta su Amazon

Ecco l’offerta che tutti i videomaker stavano aspettando, i Rode Wireless GO II sono finalmente scontati su Amazon. Rode come ben sappiamo è un’azienda che costruisce microfoni di alta qualità e i Wireless GO II sono tra i più richiesti e venduti sul mercato. Oggi li potete comprare sul noto e-commerce a soli 285,00 €.

Rode Wireless Go II: finalmente l’offerta per i professionisti

I Rode Wireless GO II nascono come microfoni per le fotocamere professionali, tuttavia con un cavo adattatore li potete collegare anche al vostro dispositivo mobile. Questo vi consentirà di avere un audio straordinariamente eccezionale anche sul vostro smartphone, per dei video professionali che nessuno crederà che provengano da un cellulare.

Questi microfoni sono estremamente compatti e leggeri, quindi li potete portare sempre con voi e nasconderli facilmente tra i vestiti di coloro che parlano. Tuttavia, anche se sono compatti, fidatevi che hanno un’autonomia infinita. Vi consentono svariate ore di utilizzo e con soli 5 minuti di ricarica avete quasi 20 minuti di autonomia.

Il ricevitore dei Rode Wireless Go II ha un piccolo schermo incorporato, che vi consente di vedere sia il livello dell’audio, che il livello della batteria di tutti e tre i dispositivi, ovvero: il ricevitore e i due microfoni.

Sui due microfoni, oltre al tasto di accensione che vi consente anche di regolare il gain dell’audio, trovate una porta jack da 3,5 mm che vi consente di poter collegare una pulce esterna con filo.

Tutto questo che vi abbiamo appena descritto è consolidato dalla qualità costruttiva di casa Rode. Affrettatevi ad acquistare i wireless GO II su Amazon a soli 285,00 €. Questa è un’offerta che sta facendo impazzire molti professionisti del settore audiovisivo.

